Согласно исследованию финансового маркетплейса «Сравни», большинство россиян тратят на погашение долгов не более 20% своего ежемесячного дохода. Более трети опрошенных направляют на обслуживание кредитов менее 10% заработка, еще 38% — от 10% до 20%.

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При этом размер задолженности у значительной части заемщиков остается существенным. У 42% респондентов общая сумма непогашенных займов превышает 500 тыс. руб. Еще у 20% долг варьируется в пределах 100–500 тыс. руб., тогда как 38% россиян имеют обязательства менее 100 тыс. руб.

Более половины заемщиков стремятся сократить долговую нагрузку досрочно. Из них 40% делают дополнительные платежи при наличии свободных средств, а 15% систематически опережают график погашения. Остальные 45% строго следуют установленному банком расписанию платежей.

Традиционные банковские кредиты, по данным опроса, остаются самым популярным инструментом — их выбирают 30% россиян. На втором месте по востребованности находится рассрочка, которую предпочитают 28% респондентов, следом идут кредитные карты с показателем 22%. Каждый пятый опрошенный в случае необходимости готов обратиться за помощью к родственникам или друзьям.

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Почти половина респондентов берут займы для покрытия непредвиденных расходов. Еще 23% считают кредиты оправданными при совершении крупных покупок, таких как недвижимость или автомобиль.

Директор кредитного направления «Сравни» Магомед Гамзаев отметил, что наблюдается интересный парадокс. По его словам, с одной стороны, многие россияне несут значительную долговую нагрузку, с другой — демонстрируют высокую финансовую дисциплину.

Он подчеркнул, что люди осознанно выбирают проверенные инструменты кредитования, стараются удерживать платежи в комфортных пределах и активно используют досрочное погашение. Гамзаев заключил, что это свидетельствует о зрелом подходе к управлению личными финансами.