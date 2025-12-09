Европейский финтех-гигант Revolut предложил своим бывшим сотрудникам продать принадлежащие им акции компании обратно, однако с существенным дисконтом. Согласно информации, отправленной экс-работникам и изученной Financial Times, цена выкупа установлена на уровне $966,74 за акцию, что на 30% ниже оценки компании в ее последнем инвестиционном раунде.

Freepik

Эта цена соответствует оценке Revolut в $52,5 млрд, тогда как в ноябре 2025 года компания привлекала финансирование, будучи оцененной в $75 млрд. По той, более высокой оценке, сотрудники могли бы продать акции по $1381,06 за штуку. При этом нынешнее предложение все же на 12% выше, чем цена выкупа, действовавшая в 2024 году.

В компании пояснили, что инициатива исходит от спроса со стороны ряда бывших сотрудников, желавших продать свои доли, поэтому программа выкупа была расширена.

По словам источника FT, близкого к Revolut, даже с учетом дисконта некоторые экс-сотрудники могут получить от продажи миллионы долларов, так как владеют значительными пакетами акций, накопленными за время работы в самом дорогом стартапе Европы.

Revolut был основан в 2015 году в Лондоне российским предпринимателем Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Сторонский, отказавшийся от российского гражданства в 2022 году, входит в число богатейших людей мира: по данным Forbes Real-Time на 9 декабря, его состояние оценивается в $13,1 млрд.