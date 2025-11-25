Лондонский финтех-стартап Revolut привлек внимание рынка новой крупной сделкой: компания завершила продажу акций на вторичном рынке, в результате которой ее оценка выросла до $75 млрд. Это на 66% больше, чем годом ранее, и один из крупнейших скачков стоимости частной финтех-компании в Европе.

Freepik

По данным компании, в сделке участвовали ведущие мировые фонды — Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity, а также Andreessen Horowitz, Franklin Templeton и венчурное подразделение Nvidia.

Несмотря на то что сделка не является публичным размещением, обновленная оценка поднимает Revolut выше таких европейских банков, как Barclays, Société Générale и Deutsche Bank.

Сделка проходит на фоне планов компании инвестировать €1 млрд во Франции для получения местной банковской лицензии и расширения бизнеса в Европейском союзе.

Revolut была основана в 2015 году Николаем Сторонским, бывшим трейдером Credit Suisse, и инженером Владом Яценко. Стартап начинался как сервис, убирающий скрытые комиссии и упрощающий управление финансами в формате «всё в приложении». Такая модель быстро привлекла широкую аудиторию по всей Европе.

Сегодня Revolut насчитывает более 65 млн пользователей. По итогам прошлого года компания показала прибыль до налогообложения в £1,1 млрд, увеличив ее на 149% год к году. Быстрый рост прибыльности стал одним из ключевых факторов повышения оценки бизнеса — год назад она составляла $45 млрд, а в 2021 году — $33 млрд.

Сделка также стала уже пятым случаем, когда сотрудники получили возможность продать свои акции.