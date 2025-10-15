Mozilla интегрировала в браузер Firefox новый вариант поиска — Perplexity AI, который работает на базе искусственного интеллекта. Теперь пользователи смогут выбирать Perplexity в качестве альтернативы классическим поисковикам вроде Google или Bing.

Mozilla

Новая опция пока доступна для десктопной версии браузера, а в мобильных приложениях появится позднее. Функция тестировалась лишь в нескольких странах, включая США, Великобританию и Германию.

Perplexity предлагает диалоговый формат поиска — вместо стандартного списка ссылок пользователи получают краткий ответ с указанием источников. В Firefox система интегрирована в адресную строку: при вводе запроса можно мгновенно переключиться на нейросеть или установить ее в качестве поисковика по умолчанию.

В Mozilla отмечают, что сотрудничество с Perplexity соответствует политике компании в области защиты данных — сервис не передает и не продает личную информацию пользователей.

Компания также продолжает тестирование других функций, связанных с ИИ и персонализацией. В частности, Firefox расширяет доступ к профилям пользователей, позволяющим переключаться между разными конфигурациями браузера — например, рабочей и личной. Кроме того, часть клиентов получила возможность использовать визуальный поиск Google Lens при установленном поисковике Google по умолчанию.

Добавление Perplexity усиливает конкуренцию среди поисковых систем и отражает общий тренд на интеграцию ответных ИИ-движков в популярные браузеры.

