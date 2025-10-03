Американский ИИ-стартап Perplexity 2 октября открыл бесплатный доступ к своему браузеру Comet для пользователей по всему миру. До этого продукт был доступен исключительно подписчикам тарифа Max стоимостью $200 в месяц. С момента первого запуска три месяца назад миллионы человек встали в лист ожидания на скачивание браузера, отметили в компании.

Perplexity

Центральной особенностью Comet стал помощник, который сопровождает пользователя при просмотре веб-страниц: отвечает на вопросы, резюмирует контент, управляет вкладками и перемещается по сайтам от имени человека.

Пользователи бесплатно получают доступ к помощнику и набору инструментов: Discover — персонализированные рекомендации новостей и контента; Spaces — организация проектов; Shopping — сравнение цен и поиск выгодных предложений; Travel — агрегированная информация о рейсах и направлениях; Finance — бюджетирование и отслеживание расходов; Sports — обновления результатов и новостей.

Подписчики Max получают дополнительные возможности, включая высокопроизводительные ИИ-модели, email-помощник для составления ответов и организации почты, а также ранний доступ к новым функциям.

На мероприятии в среду генеральный директор компании Аравинд Шринивас представил «фонового помощника» — систему, выполняющую несколько задач одновременно, которые можно отслеживать через «централизованную панель управления». Представитель компании описал его как «команду, работающую на вас». Инструмент способен отправлять электронные письма, добавлять товары в корзину и искать билеты на рейсы, пока пользователь занимается другими делами. Прогресс выполнения задач отображается в панели с возможностью вмешательства на любом этапе.

Читайте также В браузере Chrome появились 10 новых функций на базе ИИ

Perplexity приняла решение о переходе на бесплатную модель распространения своего браузера на фоне усиливающейся конкуренции как с устоявшимися игроками вроде Google Chrome, так и с новичками — например, ИИ-браузером Dia от The Browser Company. Кроме того, ожидается выход собственного браузера от OpenAI.