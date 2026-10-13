Фитнес-компании добиваются пересмотра правил формирования рейтингов на онлайн-платформах. Национальное фитнес-сообщество (НФС) предложило учитывать при расчете оценок только отзывы пользователей, чье взаимодействие с организацией можно подтвердить. Анонимные комментарии, согласно инициативе, останутся видимыми, но не будут влиять на итоговый балл компании.

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Обращение с таким предложением НФС направило 1 октября премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет «Коммерсантъ». В сообществе связывают рост числа недостоверных публикаций с распространением ИИ-инструментов, с помощью которых можно генерировать отзывы и создавать фиктивные аккаунты. Для подтверждения личности авторов предлагается использовать ЕСИА или банковские сервисы, а сами публикации разделить на отзывы подтвержденных покупателей, идентифицированных пользователей и анонимных авторов.

По оценке НФС, отзывы на геосервисах способны существенно влиять на клиентский поток фитнес-клубов: падение рейтинга с 4,9 до 3,8 балла может сократить трафик на 40%. При этом руководитель FitnessData Максим Боровиков отмечает, что отзывы изучают 35–50% потенциальных посетителей, тогда как для 90% решающее значение имеет расположение клуба. Среди других критериев — цена абонемента и доступные услуги.

Еще одно предложение отрасли — обязать платформы оперативно разбирать жалобы компаний на недостоверные оценки. По модели Notice & Take Down сервисам придется в течение нескольких дней удалять отзывы, достоверность которых не удастся установить. НФС предлагает распространить такой подход и на другие сферы, включая гостиницы, рестораны и торговлю.

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Отдельные площадки уже используют собственные способы проверки отзывов. В 2ГИС рейтинг формируют с учетом оценок пользователей, чье посещение подтверждено геолокацией или оплатой. «Яндекс Карты» отказались от комментариев. Представители рынка отмечают, что крупные сервисы применяют алгоритмы машинного обучения и ИИ для поиска подозрительных публикаций.

Инициатива вызвала возражения со стороны участников цифрового рынка. В Ассоциации цифровых платформ считают, что обязательная идентификация усложнит публикацию отзывов, увеличит издержки сервисов и сократит объем обратной связи. В «Общественной потребительской инициативе» опасаются, что под видом борьбы с накрутками платформы смогут блокировать правдивые негативные оценки.

Сейчас компании могут пожаловаться на публикацию самой площадке, а при отказе — обратиться в суд. Можно требовать удаления отзыва, опровержения или компенсации, но для возмещения убытков придется подтвердить размер потерь и их связь с публикацией. НФС рассчитывает, что единые правила упростят оспаривание недостоверных оценок; противники инициативы предупреждают о риске избыточных ограничений для пользователей.

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