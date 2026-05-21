Налоговая служба расширила практику обеспечительных мер против бизнеса и стала чаще ограничивать операции с интеллектуальной собственностью компаний. Помимо счетов, недвижимости и транспорта под ограничения теперь могут попадать товарные знаки, патенты, программное обеспечение, базы данных и права требования к контрагентам. Такой подход ФНС начала активнее применять в 2026 году.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Механизм применяется после налоговых проверок, если инспекция считает, что компания может вывести активы или затруднить взыскание задолженности. Формально бизнес сохраняет право собственности, но не может продать, переоформить, заложить или передать такие активы без согласия налоговой. Новые правила описаны в письме ФНС, которое изучило издание.

Член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова пояснила, что такие ограничения прежде всего бьют по компаниям, чья стоимость сосредоточена в нематериальных активах. Для IT-сектора, медиаплатформ, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов последствия могут оказаться особенно болезненными: интеллектуальная собственность часто и есть их главный актив.

Читайте также ФНС назвала отрасли с самой высокой налоговой нагрузкой

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что у современного бизнеса все реже есть крупные материальные активы — производственные площадки, склады или техника. Поэтому ФНС все внимательнее смотрит на цифровые и интеллектуальные ресурсы. По словам налогового консультанта Аллы Милютиной, такие ограничения фактически блокируют сделки с лицензиями, передачу прав на программные продукты и привлечение финансирования под залог интеллектуальной собственности.

Юристы говорят, что обеспечительные меры уже перестали быть исключением и стали обычным инструментом налогового контроля. По оценке Аллы Милютиной, сейчас ограничения вводятся примерно в 85% спорных случаев после проверок. Юрист BGP Litigation Роман Умеров также отмечает, что ФНС все чаще использует обеспечительные меры еще до окончательного взыскания долгов, а предмет контроля расширяет на цифровые и финансовые активы.

В ФНС сообщили, что решения принимаются с использованием системы комплексного управления и администрирования долгом — СКУАД. Она анализирует данные налогоплательщика, формирует риск-профиль и выявляет признаки возможных нарушений, после чего инспектор принимает решение о введении ограничений. В ведомстве заявили, что основной акцент сделан на взыскании задолженности до банкротства.

По данным налоговой службы, автоматизация процессов и внедрение единого налогового счета помогли сократить количество должников вдвое. Поступления в бюджет от мер взыскания по итогам 2025 года достигли 1,4 трлн руб. Кроме того, ФНС усилила работу с зависимыми и контролирующими лицами, на которых переводят активы или бизнес. Через механизмы СКУАД с таких структур уже взыскали более 224 млрд руб.

Читайте также Компании с аутстаффингом попали под усиленный контроль ФНС

Одновременно налоговый контроль стал более технологичным. Проверки проходят быстрее и охватывают уже не только классические сделки, но и операции с лицензиями, программным обеспечением и объектами интеллектуальной собственности внутри групп компаний.

Дополнительный контроль затронет и маркетплейсы. С октября 2026 года онлайн-площадки будут ежемесячно передавать ФНС сведения о выручке продавцов, количестве операций и выплатах. Эксперты считают, что налоговая окончательно переходит к модели цифрового надзора, где ключевую роль играют аналитика и данные информационных систем.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.