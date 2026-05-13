Налоговая нагрузка на российский бизнес в 2025 году выросла и сильно разошлась по отраслям, следует из данных Федеральной налоговой службы. В среднем компании отдавали в виде налогов 11,9% оборота, а с учетом страховых взносов — 15,8%. Максимальная нагрузка пришлась на добычу полезных ископаемых — 51,7%, минимальная — на оптовую торговлю с 2,6%.

Второе место заняли операции с недвижимостью. Там налоговая нагрузка составила 23,2%. В верхней части рейтинга также оказались производство продуктов питания, напитков и табачной продукции — 18%, административная деятельность — 16,9%, а также почтовые и курьерские услуги — 15,9%.

В оптовой торговле она составила 2,6%, в производстве и распределении газообразного топлива — 2,8%, в химической промышленности — 2,9%. В растениеводстве, животноводстве и торговле автомобилями показатель был на уровне 4,7%.

Разрыв между крайними значениями оказался огромным: нагрузка в добыче полезных ископаемых была почти в 20 раз выше, чем в оптовой торговле. Такая разница связана не только с налоговым регулированием, но и с рентабельностью отраслей, структурой оборота и действующими льготами.

Рост общей нагрузки аналитики связывают с налоговыми изменениями, которые вступили в силу в 2025 году. Главная из них — повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%. Кроме того, менялись параметры НДПИ и акцизов, что сильнее всего отражается на сырьевых и регулируемых секторах.

В результате налоговая система все сильнее разводит отрасли по уровню нагрузки. Больше платят сектора с высокой доходностью, устойчивым денежным потоком и отдельными отраслевыми налогами. Ниже остаются направления с большим оборотом и низкой маржинальностью, а также отрасли, где действуют льготы или специальные режимы.

