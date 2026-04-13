В первом квартале 2026 года налоговые органы начали системно проверять малый бизнес на использование незаконных схем оптимизации. Предприниматели в разных регионах получают уведомления о признаках нарушений и вызовы для дачи пояснений. Основные претензии касаются искусственного разделения бизнеса на несколько юридических лиц и подмены трудовых договоров самозанятостью, сообщили «Ведомостям» три налоговых юриста, отметившие рост числа обращений от таких клиентов.

Поводом для усиления проверок стали изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 2026 года. Патентная система налогообложения теперь доступна только индивидуальным предпринимателям с доходом не более 20 млн руб. в год. В ряде российских субъектов потенциально возможный годовой доход, используемый для расчета стоимости патента, был увеличен в несколько раз. Кроме того, порог обязательной уплаты налога на добавленную стоимость снижен с 60 млн до 20 млн руб. годовой выручки. Эти изменения вынудили многих предпринимателей перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН).

По данным Союза бухгалтеров, уведомления о рисках дробления получают предприниматели в Крыму, Алтайском крае, Ульяновске, Екатеринбурге, Татарстане, Башкирии, Москве и Подмосковье, Ростовской области, Кургане, Краснодарском крае и других регионах. Глава союза Евгения Мемрук отметила, что если ранее отдельные инспекции проводили точечные проверки, то в настоящее время речь идет о федеральной кампании с централизованным управлением.

Автоматизированная система ФНС отбирает потенциальных нарушителей по формальным критериям. В группу риска попадают индивидуальные предприниматели, связанные родством или имеющие общую трудовую историю. При этом реальная хозяйственная деятельность часто не анализируется. Уведомления направляются даже тем, кто уже прекратил деятельность в предыдущем году, а также недавно зарегистрированным предпринимателям, еще не приступившим к работе.

У налоговых органов есть широкий набор инструментов для дистанционного контроля. Используются данные системы АСК НДС, операторов фискальных данных, реестров записей актов гражданского состояния и баз данных трудовых договоров. Это позволяет выявлять взаимозависимых лиц без выездных проверок. Налоговый адвокат Иван Яголович сообщил, что с начала года он столкнулся с большим количеством обращений от микропредпринимателей из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Контрольно-аналитические отделы ФНС выносят заключения о дроблении еще до окончания первого квартала.

Руководитель налоговой практики юридической фирмы «АНП Зенит» Екатерина Филонова пояснила, что в настоящее время сформировано более 30 признаков дробления бизнеса. Среди основных — взаимозависимость между индивидуальными предпринимателями или компаниями, осуществление одинаковых видов деятельности, использование единого бренда и общих ресурсов, а также формальная передача бизнеса от одного субъекта другому.

Налоговый адвокат Александр Бугрушев консультирует несколько салонов красоты, в отношении которых проводятся проверки. До введения новых законодательных изменений большая часть такого бизнеса применяла патентную систему, стоимость которой составляла 120–150 тыс. руб. в год в зависимости от округа Москвы. После перехода на упрощенную систему налоговая нагрузка при обороте 20 млн руб. достигла 1,6 млн руб. в год. Владельцев вызывали на межведомственные комиссии и предъявляли им доказательства нарушений. В одном случае предпринимателя обязали пересчитать страховые взносы с начала года, повысить зарплаты сотрудников до среднеотраслевого уровня и доплатить налоги.

В декабре 2025 года аналитики зафиксировали аномальный рост регистраций новых индивидуальных предпринимателей. Число регистраций оказалось на 21,4% выше среднемесячного показателя. Одновременно увеличилось и количество закрытий бизнеса. Глава ФНС Даниил Егоров в конце марта сообщил, что из 140 тыс. новых предпринимателей 20 тыс. находятся в зоне риска проверок.

