С начала 2026 года в государственную казну поступило 350 млрд руб. от налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, выступая перед членами Российского союза промышленников и предпринимателей. Эти деньги фискальное ведомство получило от 300 тыс. организаций, которые с 1 января приобрели статус плательщиков НДС.

Сотрудники ФНС следят за тем, как бизнес адаптируется к новым условиям. И выяснили, что в стране резко выросло число регистраций ИП: только в декабре на учет было поставлено 140 тыс. новых предпринимателей. По данным ведомства, около 20 тыс. из них вызывают вопросы — это может свидетельствовать о практике дробления бизнеса, при которой активы переписываются на родственников или другие аффилированные лица.

Как отметил Егоров, тенденция к росту числа ИП на фоне сокращения юрлиц наблюдается уже давно.

«У нас исторически сокращается количество юридических лиц, у нас увеличивается количество индивидуальных предпринимателей. Например, за прошлый год на 0,3% сокращение общей численности юрлиц и на 1% — рост численности индивидуальных предпринимателей», — указал он.

По словам главы ФНС, последствия увеличения налогов в каждой отрасли проявляются по-своему. Например, в розничной торговле, особенно на онлайн-площадках, доля оборота, который попадает под НДС, заметно подскочила: если раньше она составляла около 20%, то сейчас приблизилась к 70%.

Отдельно Егоров остановился на проверках в ИТ-сфере. В реестре отечественных разработчиков программного обеспечения числятся более 20 тыс. организаций. Налоговая служба не препятствует выделению ИТ-направления в отдельное юрлицо, считая такую практику допустимой. При этом около 5% таких компаний отнесены к категории повышенного риска, пояснил он.

В ФНС смотрят на два главных показателя: численность персонала организации и объем выручки, который через нее идет. Как рассказал Егоров, бывает, что под видом ИТ-услуг прячутся совсем иные доходы.

«Это потоки, которые пытаются провести по самой низкой налоговой ставке, какая только есть сейчас», — заключил он.

До 1 января компании освобождались от уплаты этого налога, если их годовая выручка не превышала 60 млн руб. Сейчас же обязанность платить НДС возложена на всех, кто использует упрощенную систему налогообложения и чей доход выше 20 млн руб.

