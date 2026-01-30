Налоговая служба обратила внимание на новую для себя статью потенциальных доходов предпринимателей — бонусные баллы маркетплейсов. Как пишут «Ведомости», ссылаясь на налоговых консультантов и документы из споров продавцов с инспекциями, ФНС стала доначислять налоги, приравнивая внутреннюю валюту онлайн-площадок к рублевому доходу.

iSawRed/Unsplash

Речь идет о баллах, которые селлеры получают от маркетплейсов в качестве компенсации за участие в программах скидок. Раньше разница между обычной и акционной ценой возмещалась продавцу прямым переводом на расчетный счет, и эта сумма закономерно включалась в налогооблагаемую базу.

Однако сейчас, как поясняют эксперты, схема изменилась: компенсация начисляется в баллах (например, по курсу 1 балл = 1 рубль), которые затем автоматически списываются в счет оплаты комиссий, логистики и других услуг площадки. Вывести эти баллы деньгами обычно нельзя.

По данным издания, основные претензии налоговых органов коснулись продавцов на маркетплейсе Ozon. Инспекции посчитали, что такие баллы, покрывающие разницу от скидки, являются доходом и должны учитываться при расчете налога. Это привело к доначислениям на значительные суммы — в приведенных примерах расхождения составили от 544 тыс. до 2,5 млн руб.

Позиция налоговиков вызывает споры среди экспертов. Представители Союза бухгалтеров и налоговых консультантов указывают на нормы Налогового кодекса. Согласно статье 41, доходом считается экономическая выгода в денежной или натуральной форме. При использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) доход признается по факту поступления денег. Поскольку бонусные баллы не являются платежным средством, не поступают на счет и служат лишь для снижения расходов на услуги площадки, их приравнивание к доходу, по мнению этих экспертов, неправомерно.

С ними согласны некоторые юристы, отмечающие, что судебная практика ранее уже признавала баллы не денежным эквивалентом. Однако для оспаривания доначислений продавцам придётся доказывать в суде, что эта внутренняя валюта не повышает их экономический потенциал.

В то же время другие аналитики поддерживают подход ФНС, считая, что баллы, по сути, компенсируют продавцу его затраты на предоставление скидки, а значит, должны отражаться в доходах в момент взаимозачета.

Ситуацию осложняет отсутствие единых методических указаний от налоговой службы. Как отмечает глава Союза электронной торговли Георгий Багирян, это приводит к разным трактовкам и «техническим перекосам» в расчетах.

Кроме того, возникает правовая коллизия: как указывают эксперты, сам маркетплейс, принимая баллы в счет оплаты услуг, не включает списанную сумму в свою выручку для налогообложения. Таким образом, налоговое бремя пытаются переложить на продавца, который реальных денег не получил.

