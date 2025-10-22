Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому интернет-площадки с более чем 10 тыс. партнеров должны будут следить за соблюдением налогового законодательства своими контрагентами. Об том сообщает РБК со ссылкой на копию документа. По требованию налоговой маркетплейсы смогут блокировать карточки товаров нарушителей, а за невыполнение новых обязанностей платформам грозят штрафы до 100 тыс. руб.

Как работает механизм

При обнаружении признаков налоговых нарушений платформа размещает уведомление в личном кабинете продавца в течение трех дней. У продавца есть десять дней на предоставление разъяснений, которые площадка передает в ФНС. Если нарушения не устранены, налоговая вызывает контрагента для пояснений.

При игнорировании вызова служба поручает всем интернет-площадкам, где работает этот партнер, заблокировать поисковую выдачу его товаров или услуг. Площадка обязана исполнить такое поручение за два дня. Если партнер после этого не пришлет разъяснения в ФНС в течение десяти дней, служба может потребовать от платформ блокировки его аккаунта.

Восстановление карточек возможно только после явки продавца в налоговую и предоставления объяснений. Если платформа нарушит сроки блокировки или восстановления выдачи, ее оштрафуют на 100 тыс. руб.

Полномочия налоговой

ФНС получит право запрашивать у цифровых платформ данные о деятельности партнеров, устанавливать правила работы их информационных систем и определять порядок сбора документов. Ведомство также сможет оценивать выполнение площадками этих требований и публиковать результаты на своем сайте.

Представитель Минфина сообщил изданию, что возможность разработки законопроекта для совершенствования налогового администрирования пока только прорабатывается. В Минэкономразвития в свою очередь подтвердили взаимодействие с ФНС для повышения прозрачности платформенных бизнес-моделей.

Кто попадет под регулирование

Документ касается посреднических цифровых платформ с более чем 10 тыс. контрагентов, которые помогают заключать договоры, размещать заказы и карточки товаров, совершать сделки и проводить платежи. Источники РБК на рынке указывают, что регулирование нацелено на крупнейшие маркетплейсы и классифайды, участвующие в эксперименте ФНС по выявлению признаков дробления бизнеса.

С начала 2025 года крупнейшие российские цифровые платформы — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет» и «Авито» — передают в ФНС сведения о продавцах с признаками дробления. Налоговая анализирует, выступает ли одно лицо учредителем всех участников группы, применяет ли один из участников спецрежим, превышает ли общий доход группы 60 млн руб. за 2024 год и уплачен ли НДС.