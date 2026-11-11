ФНС стала запрашивать у компаний на УСН «доходы» документы по расходам с корпоративных карт. Ранее такие траты обычно не попадали в поле зрения инспекций, поскольку не влияли на налоговую базу. Теперь неподтвержденные суммы налоговики могут признать доходом сотрудников или скрытой зарплатой и доначислить НДФЛ и страховые взносы, рассказали РБК юристы и налоговые консультанты.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Один из таких запросов получила московская компания на упрощенной системе налогообложения с годовым оборотом 60 млн руб. Инспекция потребовала подтвердить расходы по корпоративным картам на 3 млн руб. за квартал. Деньги тратили на офисные принадлежности, технику, мебель, ремонт и топливо. Если бы компания не предоставила документы, налоговые доначисления могли составить около 1,3 млн руб., оценил основатель юридической компании «Формула согласия» Дмитрий Ломакин.

В другом случае налоговая запросила у транспортной компании документы по снятию наличных и переводам с корпоративной карты гендиректора на личную. Поскольку организация не подтвердила связь этих операций с предпринимательской деятельностью, инспекция квалифицировала суммы как выплаты физическому лицу. Еще одна компания с оборотом 200–300 млн руб. получила требование подтвердить расходы по трем бизнес-картам на 5 млн руб. за полгода.

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По словам юристов, подобные запросы стали чаще поступать в 2026 году. Раньше контроль за такими операциями был преимущественно точечным и чаще проводился в рамках выездных проверок. Теперь налоговая использует данные о банковских операциях и автоматизированный анализ, чтобы выявлять неподтвержденные расходы в том числе при камеральных проверках.

В ФНС сообщили, что контролируют соблюдение налогового законодательства на постоянной основе, а конкретные мероприятия определяют с учетом риск-ориентированного подхода. При этом обязанность подтверждать деловой характер расходов распространяется на компании независимо от налогового режима. Если сотрудник потратил деньги работодателя на личные нужды и не вернул их, у него может возникнуть доход, облагаемый НДФЛ. Работодатель должен будет также начислить страховые взносы.

Для защиты от претензий налоговой юристы советуют собирать чеки, авансовые отчеты и другие документы по каждой операции, а также подтверждать ее связь с деятельностью компании. Если средства использовали на личные нужды, их следует вернуть организации. В одном из приведенных экспертами случаев возврат 3 млн руб. на счет компании позволил снять претензии инспекции.

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