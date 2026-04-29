Федеральная налоговая служба в 2025 году заметно увеличила поступления в бюджет за счет контроля. По итогам проверок и аналитической работы в бюджет поступило 496 млрд руб. — на 22% больше, чем годом ранее.

Главным источником роста стала аналитика. Она принесла бюджету 310 млрд руб. — на 21% больше, чем годом ранее. Речь идет о цифровом анализе данных и выявлении рисков еще до назначения полноценной проверки.

Самую заметную динамику показали выездные проверки. Поступления по этому направлению выросли почти на четверть — до 186 млрд руб. против 150 млрд руб. годом ранее. Количество завершенных проверок увеличилось с 4,9 тыс. до 5,4 тыс.

Объем доначислений по итогам контрольных мероприятий составил 150,6 млрд руб., увеличившись на 15% за год. Средняя сумма начислений на одну проверку выросла более чем на 24% — это указывает на более точечный отбор компаний для контроля.

При этом снизилась эффективность налогового мониторинга. Несмотря на рост числа участников с 586 до 729 компаний, объем урегулированных платежей сократился более чем в четыре раза — до 7,4 млрд руб.

В ФНС объясняют рост сборов модернизацией IT-систем. Новые цифровые решения позволяют заранее выявлять подозрительные операции и концентрировать проверки на самых рискованных налогоплательщиках. Более 80% всех доначислений традиционно приходится на НДС и налог на прибыль.

При этом долговая нагрузка бизнеса начала расти после двухлетнего снижения. Соотношение налоговой задолженности к поступлениям в бюджет увеличилось с 5% до 5,6%. Однако доля компаний с просроченными долгами перед бюджетом, напротив, снизилась на 7%.

Эксперты отмечают, что значительная часть дополнительных поступлений формируется еще до начала выездной проверки. Бизнесу предлагают добровольно скорректировать налоговые обязательства, если у службы возникают вопросы по операциям или контрагентам.

