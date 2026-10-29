ФНС утвердила изменения в форматах фискальных документов для онлайн-касс. С 1 сентября 2027 года прекратят действовать форматы ФФД 1.05 и 1.1, а с 1 марта 2027 года вступят в силу новые требования к чекам и другим фискальным документам. Изменения затронут продавцов на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), дистанционную торговлю маркированными товарами и расчеты через автоматические устройства.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Изменения закреплены приказом ФНС от 4 сентября 2026 года № ЕД-1−20/658@. После отмены прежних версий в использовании останется формат фискальных документов (ФФД) 1.2. Как именно бизнесу переходить на новые правила и применять кассы, налоговая служба должна разъяснить дополнительно.

С 1 марта 2027 года в чеках появятся отдельные обозначения для АУСН. Они будут различаться в зависимости от того, платит ли бизнес налог с доходов или с разницы между доходами и расходами. Новые обозначения добавят во все три формата фискальных документов — 1.05, 1.1 и 1.2.

При дистанционной продаже маркированных товаров в чеке нужно будет указывать специальный признак, который покажет, что покупка оформлена удаленно. Если покупатель рассчитывается через автоматическое устройство, например терминал самообслуживания, указывать имя и ИНН кассира не потребуется. Для чеков коррекции — документов, которыми исправляют ошибки в расчетах, — установят тот же набор реквизитов, что и для обычных кассовых чеков. В них, в частности, нужно будет отражать сведения об оплате и НДС.

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Владельцам онлайн-касс нужно проверить, поддерживает ли их оборудование формат ФФД 1.2. Список совместимых моделей есть в реестре контрольно-кассовой техники на сайте ФНС. Если касса подходит, стоит обратиться в обслуживающую организацию и узнать, какие обновления понадобятся. Если формат не поддерживается, нужно выяснить, можно ли обновить оборудование или придется покупать новое.

Для перехода на ФФД 1.2 должны подходить и программное обеспечение кассы, и ее прошивка. Менять фискальный накопитель не нужно: по имеющимся разъяснениям, все существующие модели накопителей работают с этим форматом. Чтобы оформить переход, потребуется перерегистрировать кассу.

Тем, кто уже использует ФФД 1.2, стоит заранее узнать у обслуживающей организации, нужно ли обновлять оборудование к 1 марта 2027 года. Предпринимателям на АУСН после появления новых обозначений понадобится обновить прошивку и настройки кассы. Отдельное заявление на перерегистрацию из-за смены налогового режима подавать не требуется — достаточно сформировать на кассе отчет о перерегистрации.

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