Доходы бюджетов от автоУСН (АУСН) в 2026 году резко выросли. К 16 сентября предприниматели на этом режиме заплатили 184,3 млрд руб. — в 41 раз больше, чем за весь 2025 год. Почти 100 млрд руб. направлено в региональные бюджеты, еще 84,7 млрд руб. — в федеральный. Резкий рост связан прежде всего с увеличением числа пользователей режима.

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АУСН действует с 2022 года, а с 2025-го его распространили почти на всю страну. Режим рассчитан на компании и ИП с численностью до пяти сотрудников и доходом до 60 млн руб. Налог составляет 8% с доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. Бизнес освобожден от НДС и большинства страховых взносов, а налог автоматически рассчитывает ФНС.

С начала 2026 года число пользователей АУСН выросло в десять раз, до 444 тыс. человек. 87% перешедших пришли с УСН, еще 12% — с общей системы. Помимо отсутствия НДС, эксперты связывают популярность режима с его распространением на все регионы и продавцов маркетплейсов, а также со снижением оборотов бизнеса.

По оценке налогового консультанта Алексея Крылова, рост сборов объясняется прежде всего увеличением числа предпринимателей на АУСН и эффектом низкой базы. При этом ведущий эксперт «Актион Бухгалтерия» Людмила Масленникова ожидает, что за год поступления по режиму могут достигнуть 239 млрд руб. с учетом региональных бюджетов. Эксперты также отмечают эффект «обеления» бизнеса: автоматический расчет налога по данным кассы, банка и личного кабинета ФНС затрудняет сокрытие выручки.

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На этом фоне поступления от классической УСН к середине сентября выросли на 7,6%, до 1,07 трлн руб. Налог на профессиональный доход принес бюджету 111 млрд руб. — на 34% больше, чем годом ранее. Число зарегистрированных самозанятых в августе превысило 17 млн, хотя эксперты отмечают, что регистрация не всегда означает наличие реального дохода.

Противоположная динамика наблюдается у патентной системы налогообложения. К 16 сентября поступления по ПСН составили 17,1 млрд руб. — в 2,6 раза меньше, чем годом ранее. Число выданных патентов на 1 июля сократилось до 1,79 млн против более 2 млн годом ранее. Эксперты связывают это с изменением порога дохода для применения режима и ростом стоимости патентов в ряде регионов.

При этом падение сборов по ПСН пока не стоит считать итоговым: основная часть платежей по годовым патентам приходится на четвертый квартал. В целом данные Минфина показывают перераспределение малого бизнеса между спецрежимами: АУСН быстро набирает пользователей и увеличивает поступления, тогда как интерес к патенту снижается, а УСН и НПД демонстрируют более умеренный рост.

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