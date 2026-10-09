Налоговые органы намерены отделять реальные инвестиционные проекты от схем, в которых закрытые паевые фонды могут использоваться для сокращения налоговых платежей. Экспертный совет при ФНС зафиксировал признаки потенциальных нарушений: отсутствие самостоятельной экономической цели, управление активами самими владельцами паев и операции с прибылью, позволяющие избежать налогообложения. Однако наличие отдельных признаков еще не означает, что фонд нарушает закон.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За последние три года рынок паевых фондов существенно расширился. К концу 2025 года в России было зарегистрировано 3663 ПИФа — примерно на 70% больше, чем в 2023-м. Почти 87% из них составляли закрытые фонды: их число достигло 3193, увеличившись за три года почти на 90%. Совокупные чистые активы ПИФов выросли более чем на 180%, до 21,7 трлн руб., из которых 17,8 трлн руб. приходилось на ЗПИФы.

Основная часть закрытых фондов — более 92% — специализируется на недвижимости или относится к комбинированной категории. Такие структуры востребованы у девелоперов для владения и управления объектами, в том числе в рамках отдельных строительных проектов. Проверки сделок с недвижимостью показали случаи некорректного отражения операций в налоговом учете, говорится в меморандуме. Ранее сообщалось, что в 2026 году ФНС активизировала проверки управляющих компаний ЗПИФов.

По оценке экспертного совета, поводом для более пристального внимания может стать ситуация, когда фонд существует преимущественно формально, а инвестиционные решения по-прежнему принимает его пайщик или связанные с ним лица. Среди других факторов риска — отсутствие самостоятельной стратегии управления активами и схемы, при которых прибыль остается внутри фонда либо выводится без возникновения налоговых обязательств. Выводы должны основываться на совокупности обстоятельств, а не на одном формальном критерии.

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Представители отрасли подчеркивают, что закрытые фонды используются и для вполне обычных деловых задач. Например, ЗПИФ может обслуживать один крупный проект или иметь ограниченный круг инвесторов, а прибыль может накапливаться в соответствии с долгосрочным планом. Помимо налогового планирования, такие инструменты применяют для реорганизации компаний, выделения непрофильных активов и проведения сделок M&A. Поэтому сама по себе структура владения не доказывает злоупотреблений, отмечает руководитель практики налогового консультирования «МЭФ Legal» Сергей Челышков.

Параллельно Минфин предложил изменить налогообложение фондов. Согласно поправкам, внесенным в конце сентября, с 2027 года пассивные доходы закрытых и интервальных ПИФов могут облагаться налогом на прибыль по ставке 15%. Сейчас налог возникает при выплате дохода пайщикам. Если инициативу примут, возможности использовать такие фонды для налоговой оптимизации станут более ограниченными.

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