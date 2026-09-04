ФНС предложила добавить в сервис оценки бизнеса новый критерий для групп связанных компаний. Согласно проекту приказа, в выписке может появиться специальная отметка, если фирмами управляют родственники, а хотя бы одна организация из группы в последние три года пользовалась льготами для малого и среднего бизнеса. Поправки вступят в силу через десять дней после официального опубликования приказа, но не ранее 1 октября 2026 года.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Критерий охватит случаи, когда руководителями или владельцами разных компаний выступают супруги, родители и дети, братья и сестры. Он также будет учитывать фирмы с общим директором или владельцем. Само по себе родство основанием для претензий не станет: отметка появится только в сочетании с использованием хотя бы одной из компаний льгот, предназначенных для МСП.

Новый параметр войдет в методику сервиса ФНС, который оценивает финансово-хозяйственное состояние и надежность компаний. Система анализирует бухгалтерскую и налоговую отчетность, сведения о зарплатах, численности сотрудников и обеспеченности бизнеса необходимыми ресурсами. Если компания не согласится с результатом, она сможет направить заявление о корректировке и приложить подтверждающие документы.

По разъяснению ФНС, новая отметка будет справочной: она не означает признания незаконного дробления, не повлияет на итоговый балл и сама по себе не повлечет налоговую проверку. Однако эксперты допускают, что ее смогут учитывать банки и контрагенты при оценке надежности компании. Значение выписки может вырасти и по другой причине: ФНС планирует использовать результаты сервиса при государственных и корпоративных закупках.

Для семейного бизнеса главным практическим вопросом станет способность каждой компании подтвердить свою самостоятельность. Эксперты советуют заранее проверить и документально зафиксировать, что у каждого юрлица есть собственные сотрудники, имущество, договоры, расходы и другие необходимые ресурсы, а его существование объясняется отдельной деловой целью.

Новый критерий будет указывать на возможное необоснованное использование льгот, когда взаимозависимые компании фактически делят между собой единый бизнес. Но одной отметки для вывода о нарушении недостаточно: налоговая оценивает совокупность обстоятельств — общее руководство, сотрудников, помещения, кассы, клиентов и хозяйственные операции. Само появление такого сигнала, как подчеркивает ФНС, не приведет к автоматическому запросу документов.

Поправка продолжает курс ФНС на борьбу с искусственным дроблением бизнеса ради снижения налоговой нагрузки. Для добросовестных семейных компаний это означает, что формально разнести деятельность по нескольким юрлицам будет недостаточно: у каждой организации должны быть собственные ресурсы, операции и понятная экономическая роль. Родственные связи при такой структуре останутся одним из факторов оценки, а не самостоятельным доказательством нарушения.

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