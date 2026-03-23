Ожидаемое внедрение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) может привести к разбалансировке конкуренции между крупными и малыми компаниями. С таким заявлением на Петербургском налоговом форуме выступил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

С начала июля импортеры из стран ЕАЭС будут вносить сумму, включающую НДС, еще до ввоза товаров. Компании, которые имеют хорошую репутацию и давно работают на рынке, от такого аванса освобождаются. Для ИП, работающего на УСН или ПСН, это создает серьезную проблему. Такие компании не платят НДС, поэтому уплаченный «входящий» налог они не смогут принять к вычету. В результате НДС останется в стоимости товара, что сделает его дороже, чем у крупных игроков.

Егоров признал, что власти пока не осознают, как новые правила повлияют на рынок, и назвал важным тщательный мониторинг. Он отметил, что дополнительная нагрузка на бизнес нежелательна, но внедрение СПОТ необходимо для прозрачного контроля за прохождением товаров и обеления экономики.

В результате мелким продавцам с маркетплейсов придется выбирать: оставаться на спецрежимах, закладывая НДС в цену, или переходить на общую систему налогообложения, чтобы получить вычет. При этом с 2026 года порог дохода для освобождения от НДС на УСН снижен с 60 млн до 20 млн рублей.

Предоплата за товары грозит небольшим предприятиям кассовыми разрывами. В «Опоре России» напомнили, что именно малый и средний бизнес обеспечивал бесперебойные поставки после 2022 года. Эксперты призывают не допускать роста давления на добросовестный сектор экономики, однако в правительстве считают закрытие серых схем более приоритетной задачей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.