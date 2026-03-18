Минфин, Федеральная налоговая и Федеральная таможенная службы запускают систему тотального контроля за ввозом товаров из Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Уже с 1 апреля 2026 года все грузы, поступающие автомобильным транспортом, должны сопровождаться специальным QR-кодом, подтверждающим их легальность. С 1 июля импортеров обяжут также вносить обеспечительный платеж в счет будущего НДС.

Новая система получила название СПОТ — система подтверждения ожидания товаров. За два дня до отправки груза импортер обязан направить в ФНС электронный документ о предстоящей поставке. После проверки налоговая служба присваивает грузу QR-код, который становится пропуском для грузовика на территории России. Мобильные бригады таможенников будут проверять наличие кода и сверять данные с товаросопроводительными документами. При выявлении нарушений или отсутствии обеспечительного платежа (с 1 июля) груз подлежит возврату.

Власти пошли на такие меры из-за взрывного роста серого импорта после введения санкций. Заместитель главы ФНС Александр Егоричев раскрыл шокирующие цифры: в 2024 году объем экспорта Казахстана и Киргизии в Россию составил $29 млрд, а импорт из России в эти страны — всего $16 млрд. «Куда делись $13 млрд разницы, никто ответить не смог. Ни Казахстан, ни Киргизия не могут потребить такой объем товаров. Значит, вся эта неучтенка уходит на наш рынок», — заявил он на заседании ТПП РФ.

Прямым доказательством масштабов контрабанды чиновник назвал наличие в розничной продаже смартфонов последних моделей, которые официально в Россию не ввозились.

Речь идет о так называемых карго-доставках — услугах по ввозу товаров «под ключ» без оформления таможенных документов и уплаты налогов. Карго-перевозчики пользуются разобщенностью информационных систем ФНС и ФТС: предъявляют поддельные документы, указывают несуществующих импортеров или компании-однодневки, с которых потом невозможно взыскать налоги.

Прочитайте также Серые схемы доставки товаров из-за рубежа перестают быть выгодными для предпринимателей

СПОТ объединит данные двух ведомств, сделав серые схемы прозрачными для контролеров.

Под удар в первую очередь попадут мелкие селлеры с маркетплейсов и вещевых рынков. Сейчас их импорт часто сводится к оплате товара картой физлица и заказу карго-доставки. Легальный ввоз требует сертификации, валютного контроля и уплаты налогов — ресурсов и компетенций у небольших игроков нет. Логистические издержки для мелких партий вырастут, рентабельность упадет, и многие будут вынуждены уйти с рынка, прогнозируют эксперты.

Крупные импортеры, работающие в правовом поле, перехода не заметят. От нововведений освобождены крупнейшие налогоплательщики, участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы. Исключение также сделано для нефти, газа, электроэнергии, трубопроводных поставок, личных вещей граждан и грузов для дипмиссий.

Следующим этапом борьбы с контрабандой станет контроль за занижением таможенной стоимости. Первыми кандидатами на проверку могут стать товары, подлежащие маркировке «Честный знак», где прослеживается вся цепочка от ввоза до прилавка.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.