Налоговая служба выявила новый способ обналичивания средств с использованием электронной площадки для госзакупок, сообщили «Ведомости» со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы. В 2023 году ООО «Элсиделайт» вывело через АО «ЕЭТП» («Росэлторг» — оператор торгов) 257,6 млн руб., которые затем поступили бенефициару компании и связанным лицам без уплаты налогов.

Деньги переводились под видом платежей «за организацию процедур и обеспечение участия в торгах», указал суд. По запросу инспекции «Росэлторг» подтвердил: средства направлялись бенефициару Евгению Василевскому и четверым физлицам по указанию компании. Получатели не декларировали доходы. Налоговики установили, что «Элсиделайт» не вел реальной деятельности и создавался для обналичивания, позже в отношении него ввели банкротство.

Представитель «Росэлторга» пояснил, что регулирование не позволяет площадкам приостанавливать операции участников. Все действия пользователей фиксируются через ЭЦП, данные хранятся 10 лет, площадка сотрудничает с ФНС и правоохранителями. С августа 2024 года «Росэлторг» запретил зачисления от третьих лиц, но не все операторы ввели такие ограничения.

Адвокат Александр Дмитриев назвал случай нетипичным — репутация крупной площадки вызывает доверие у банков и проверяющих. Ответственность наступает за недополучение бюджетом налогов, а не за сам факт обналичивания, подчеркнул он. Генеральный директор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев отметил, что подобные дела в судебной практике пока не встречались.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит указал: оператор выступает транзитным звеном, претензии к «Росэлторгу» возможны лишь при доказанном умысле сотрудников. Руководитель тендерного отдела «КСК групп» Михаил Щетинин считает, что площадки должны иметь четкие регламенты использования лицевых счетов — операции могут подпадать под закон о противодействии отмыванию доходов.

Среди других способов обналичивания эксперты называют фирмы-однодневки, оформление самозанятых через посреднические платформы, займы владельцам компаний, завышение затрат через агентские схемы и фиктивный импорт.