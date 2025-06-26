Арбитражный суд Ростовской области установил важный прецедент, который может изменить правила игры для всех участников крипторынка. В ходе рассмотрения дела местного предпринимателя, суд официально приравнял регулярные p2p-операции с криптовалютой к предпринимательской деятельности, обязав уплачивать с них налоги.

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В центре разбирательства оказался индивидуальный предприниматель Дмитрий Никитюк, который несколько лет активно торговал криптовалютой через p2p-площадки, в частности через биржу Binance.

Предприниматель не декларировал эти операции, считая их личными сделками, а не коммерческой деятельностью. Однако налоговая инспекция выявила поступления на его счета на общую сумму 143 млн руб. за 2022 год, большая часть которых была связана именно с криптовалютными операциями.

Суд изучил характер операций и пришел к выводу, что Никитюк не просто изредка покупал и продавал криптовалюту для личных нужд, а вел систематическую деятельность. В частности, он привлекал третьих лиц для проведения операций через турецкие банки, делал крупные переводы за границу и демонстрировал все признаки профессиональной торговли.

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Это решение имеет далеко идущие последствия для всего крипторынка России. Теперь любой, кто регулярно совершает p2p-сделки с криптовалютой, рискует быть признанным предпринимателем со всеми вытекающими налоговыми обязательствами.

Суд особо подчеркнул, что отсутствие прямого регулирования криптовалют не освобождает от уплаты налогов — доходы в любой форме подлежат налогообложению.

В результате предпринимателю было доначислено 5,4 млн руб. налогов и назначен штраф в размере 273 тыс. руб. Хотя решение можно обжаловать в апелляции, оно уже создает важный прецедент.

Этот вердикт может стать поворотным моментом для регулирования криптовалютной деятельности в России, открывая путь для более жесткого контроля со стороны налоговых органов.

Комментарий юриста



«Вопрос о том, является ли торговля криптовалютой предпринимательской деятельностью, поднимался неоднократно, и у этого вопроса есть достаточно четкий ответ. Да, является, если носит систематический характер и направлена на извлечение прибыли», — заявил «Инку» управляющий партнер LCH.LEGAL, руководитель практик M& A и Налоги Андрей Чумаков.

Он напомнил, что эту позицию ранее высказывала ФНС, и она не вызывает особых сомнений, нужно лишь понять, какая конкретно совокупность фактов говорит о предпринимательстве и в какой момент разовые личные операции «превращаются» в систематическую деятельность.

«В решении достаточно подробно изложены мотивы, которыми руководствовался суд при признании деятельности физического лица предпринимательской, и эти мотивы кажутся убедительными», — отметил юрист.

Плюс решения, по его мнению, — «значительное количество криптоторговцев, которые сейчас живут в серой зоне и свято верят, что они не занимаются предпринимательством, раскроют глаза шире и осознают, под каким налоговым риском ходят».

Минус — «если вы систематически занимаетесь торговлей криптовалютой (покупаете у одних и продаете другим), то это предпринимательская деятельность, и с доходов от нее (также как с торговли мороженным или клубникой) нужно платить налоги».

Собеседник «Инка» отметил, что в данной ситуации избежать уплаты налогов не удастся, но их можно законно минимизировать.

«В случае, который рассматривается в судебном деле, проблемы предпринимателя столь масштабны еще и потому, что он не уделил должного внимания налоговому вопросу. Проблем можно было и избежать (или хотя бы уменьшить), если бы предприниматель заранее проработал налоговые аспекты своих действий и выбрал правильный налоговый режим», — заключил Чумаков.