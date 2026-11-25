Поступления НДС, НДФЛ и страховых взносов от участников эксперимента ФНС по обелению рынка предоставления персонала за сентябрь выросли в 3,3 раза год к году. Налоговая нагрузка увеличилась с 7,14 до 29%, сообщил Forbes представитель ведомства. При этом новые правила расчетов с поставщиками персонала увеличили административную нагрузку на заказчиков и создали для них дополнительные налоговые риски.

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Эксперимент стартовал 1 сентября и продлится до 1 сентября 2027 г. Раньше заказчик перечислял кадровому агентству полную стоимость услуг, а оно самостоятельно платило налоги. Теперь часть обязательств перешла к компании, использующей заемный персонал. При работе с агентством заказчик перечисляет 50% НДФЛ и 75% НДС и страховых взносов за привлеченных физлиц. За работников — ИП на упрощенной системе и самозанятых, привлеченных через аккредитованную ФНС платформу, компания платит 100% налогов и сборов. Прямое сотрудничество с самозанятыми без платформы налоговая считает высокорисковым и приравнивает к договору ГПХ с полным налогообложением, пояснила председатель координационного совета АНО «Центр защиты бизнеса» Екатерина Авдеева.

Число участников эксперимента выросло с 34 до 41 компании. К ретейлу и электронной торговле добавились производство и общепит, ожидается присоединение строительных компаний.

Новый механизм позволяет заранее выявлять проблемных подрядчиков и снижать риск встречных проверок и запросов ФНС, говорит старший партнер «Пепеляев групп» Рустем Ахметшин. Однако налоговая фактически вмешивается в коммерческие отношения: в частности, отсрочка платежа кадровому агентству может привести к тому, что срок уплаты налогов наступит раньше срока расчетов по договору, отмечает партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова.

Заказчикам приходится собирать данные о каждом работнике, проверять его статус, рассчитывать налоги и удерживать их из вознаграждения. При этом ответственность за ошибки не определена: статус заказчика как налогового агента не закреплен в Налоговом кодексе, указывает Кофанова. Дополнительные расходы агентств на администрирование могут повысить стоимость их услуг и сделать прямой найм выгоднее.

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ФНС оценивает добросовестность поставщиков, ориентируясь, в частности, на налоговую нагрузку около 45,8% и долю вычетов по НДС 14,6%, говорит руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ, директор «БЛТ Партнерс» Светлана Беляева. При выявлении рисков заказчик получает уведомление и должен за 10 рабочих дней принять меры. Если нарушения не устранены, а сотрудничество продолжается, претензии могут возникнуть к самой компании.

К признакам риска для сборщиков и упаковщиков ФНС относит более восьми смен в месяц, выплаты свыше 35 000 руб., сотрудничество дольше трех месяцев и получение не менее 75% дохода от одного заказчика. Однако такие условия возможны и при легальном сезонном найме. Отклонение от налоговых ориентиров также может объясняться режимом налогообложения, расходами и рентабельностью бизнеса, отмечает Беляева.

В ФНС сообщили Forbes, что пока не направляли участникам уведомлений о нарушениях. Механизм продолжают дорабатывать: к эксперименту подключены 10 цифровых платформ, автоматизирующих оформление работников, выплаты и перечисления на единые налоговые счета.

Параллельно ФНС, Минэкономразвития, Минтруд и Роструд разрабатывают единые критерии оценки отношений компаний с ИП и физлицами. Документ пока не утвержден. Минэкономразвития считает, что при его подготовке необходимо учитывать развитие платформенной занятости и практику применения закона о платформенной экономике.

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