Федеральная налоговая служба (ФНС) расширит эксперимент по «обелению» рынка предоставления персонала: к цифровым платформам и крупным ретейлерам присоединятся производственные компании. Формально они войдут в проект в сентябре, а с ноября начнут перечислять часть налогов кадровых подрядчиков напрямую на их единые налоговые счета, сообщил замглавы ФНС Тимур Шиналиев.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Инициаторами расширения стали сами производственные компании, уточнил Шиналиев. Формально они присоединятся к эксперименту в сентябре, а выполнять все его условия начнут с ноября. Интерес к проекту проявила и строительная отрасль, однако для новых участников ФНС готова корректировать отдельные параметры: правила, разработанные для ретейла и электронной коммерции, могут не подойти другим сферам без изменений.

Механизм строится на разделении платежа за услуги кадрового подрядчика. Заказчик удерживает из его вознаграждения налоговую часть и переводит ее непосредственно на единый налоговый счет, а остаток перечисляет на расчетный счет поставщика персонала. При работе с аутстаффинговой компанией заказчик направляет на ЕНС 75% рассчитанных НДС и страховых взносов, а также половину НДФЛ. При прямых расчетах с ИП на УСН или самозанятыми туда перечисляется 100% рассчитанной суммы соответствующего налога.

К эксперименту уже присоединились 34 крупных заказчика. Среди них сервисы доставки «Яндекса» и «Сбера», Wildberries, Ozon, а также «Перекресток», «Вкусвилл», «Спар», «Дикси», Metro, «Магнит» и «Лента». Часть компаний тестирует механизм с июня, полностью пилот заработает в сентябре и продлится до 1 сентября 2027 года. ФНС также обсуждает с крупными банками и более чем 14 платформами по подбору персонала возможность автоматизировать разделение платежей.

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В ФНС рассчитывают, что эксперимент сократит распространение серых схем и недоплаты налогов в отрасли. По оценке Шиналиева, сейчас на рынке работает более 4 тыс. аутстаффинговых компаний, но полностью соблюдают все требования лишь единицы. По мере реализации проекта общее число поставщиков персонала может сократиться примерно вдвое: часть игроков либо уйдет с рынка, либо будет вынуждена перестроить работу.

Эксперты допускают, что со временем проект выйдет далеко за пределы ретейла, электронной торговли и производства. Следующими участниками могут стать отрасли, которые особенно активно привлекают внешний персонал: строительство, ЖКХ, клининг и логистика. При выборе новых направлений ФНС учитывает не только уровень налоговых рисков, но и устройство самого рынка — наличие крупных заказчиков и степень его консолидации.

Для крупных заказчиков эксперимент может снизить риск налоговых претензий: часть обязательств подрядчика будет погашаться еще на этапе оплаты его услуг. Одновременно внешний персонал может подорожать из-за дополнительных процедур и ухода компаний, которые прежде предлагали низкие цены за счет налоговых схем. Для добросовестных подрядчиков сама налоговая нагрузка не возникает заново — они должны были учитывать ее и раньше. Малый и средний бизнес почувствует изменения позднее, если новые правила повлияют на цены и стандарты всего рынка.

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