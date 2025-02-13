Федеральная налоговая служба России (ФНС) опубликовала данные о количестве и составе российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на начало 2025 года. Число российских юрлиц на первое января 2025 года составило 3 232 477. Большая часть пришлась на коммерческие организации, которых насчитывается 2 623 091. В то время как некоммерческих оказалось 609 386.
Отмечается, что среди коммерческих организаций превалируют следующие организационно-правовые формы:
Большинство некоммерческих организаций составляют:
По количеству действующих зарегистрированных предприятий лидируют Москва (618 696), Санкт-Петербург (205 979), Московская (191 306) и Свердловская (111 041) области и Краснодарский край (100 479).
В целом за 2024 год общее количество юридических лиц в России увеличилось на 12 427 шт. Всего за год было зарегистрировано 236 642 новых организаций, а ликвидировано — 224 215.
Большая часть организаций ликвидирована по инициативе ФНС (174 423 шт.). В их число попали недействующие юридические лица (49 417) и те, в отношении которых в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности предоставленных данных (101 124).
В ряде случаев деятельность организаций была прекращена в связи с невозможностью ликвидации юридического лица (30), а также по упрощенной процедуре ликвидации субъектов малого и среднего бизнеса (23 850). Количество организаций, прекративших свою деятельность в результате банкротства, составило 5871.
Общее количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в России на 1 января 2025 года составило 4 555 364 лиц. Их число увеличилось за год на 297 790.
В 2024 году было зарегистрировано 983 311 новых ИП, а прекратили свою деятельность 685 521 лиц.
Больше всего индивидуальных предпринимателей находятся в Москве (475 033)
и Московской области (341 400), а также в Краснодарском крае (250 986), Санкт-Петербурге (208 365) и Ростовской области (145 332).
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