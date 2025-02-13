Федеральная налоговая служба России (ФНС) опубликовала данные о количестве и составе российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на начало 2025 года. Число российских юрлиц на первое января 2025 года составило 3 232 477. Большая часть пришлась на коммерческие организации, которых насчитывается 2 623 091. В то время как некоммерческих оказалось 609 386.

Отмечается, что среди коммерческих организаций превалируют следующие организационно-правовые формы:

общества с ограниченной ответственностью — 2 544 116 шт.;

акционерные общества — 52 671 (в том числе, 843 публичных акционерных обществ);

производственные кооперативы — 7 156 шт. (в том числе, 5 367 сельскохозяйственных производственных кооперативов);

унитарные предприятия — 6 841 шт. (в том числе, федеральные — 273 шт., региональные — 728 шт, муниципальные — 5 304 шт.).

Большинство некоммерческих организаций составляют:

учреждения — 203 221 шт. (в том числе, федеральные — 11 714 шт., региональные — 40 603 шт., муниципальные — 150 904 шт.);

некоммерческие организации, регистрируемые в соответствии со специальным порядком — 219 844 шт. (в том числе, Минюст России — 219 813 шт., Банк России — 31 шт.);

товарищества собственников недвижимости — 107 762 шт.;

потребительские кооперативы — 78 203 шт.

По количеству действующих зарегистрированных предприятий лидируют Москва (618 696), Санкт-Петербург (205 979), Московская (191 306) и Свердловская (111 041) области и Краснодарский край (100 479).

В целом за 2024 год общее количество юридических лиц в России увеличилось на 12 427 шт. Всего за год было зарегистрировано 236 642 новых организаций, а ликвидировано — 224 215.

Большая часть организаций ликвидирована по инициативе ФНС (174 423 шт.). В их число попали недействующие юридические лица (49 417) и те, в отношении которых в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности предоставленных данных (101 124).

В ряде случаев деятельность организаций была прекращена в связи с невозможностью ликвидации юридического лица (30), а также по упрощенной процедуре ликвидации субъектов малого и среднего бизнеса (23 850). Количество организаций, прекративших свою деятельность в результате банкротства, составило 5871.

Общее количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в России на 1 января 2025 года составило 4 555 364 лиц. Их число увеличилось за год на 297 790.

В 2024 году было зарегистрировано 983 311 новых ИП, а прекратили свою деятельность 685 521 лиц.

Больше всего индивидуальных предпринимателей находятся в Москве (475 033)

и Московской области (341 400), а также в Краснодарском крае (250 986), Санкт-Петербурге (208 365) и Ростовской области (145 332).

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