Аналитики IT-компании «Эвотор» выяснили, что в 2024 году выручка российских предприятий малого и среднего бизнеса увеличилась в целом по сравнению с 2023 годом. Для этого они проанализировали ключевые показатели на данных продаж более 1 млн касс во всех регионах страны. Специалисты связывают такую динамику, в первую очередь, с ростом цен. Лучшие результаты в 2024 году показали кофейни, стритфуд и барбершопы.

Коммерческий директор «Эвотора» Александр Мышкин указал, что малый бизнес за 2024 год нарастил среднюю выручку на 15%. При этом он отметил, что рост оборотов связан с инфляцией, так как среднее число продаж, демонстрирующее реальный спрос, увеличилось всего на 3%.

По словам Мышкина, наиболее успешным 2024 год оказался для автосервисов, турагентств, гостиниц, кофеен, стритфуда, барбершопов и парикмахерских. Это связано с тем, что у такого малого бизнеса нет жесткой конкуренции с маркетплейсами или крупными сетями, пояснил он.

По данным аналитиков, в 2024 году в сфере несетевой розницы средняя выручка специализированных продуктовых лавок выросла на 23%, а число продаж — на 7%. Несетевые «магазины у дома» увеличили те же показатели на 16% и на 3%, соответственно.

В непродовольственной рознице количество продаж цветочных магазинов выросло на 10%, а обороты — на 30%. Офлайн-магазины одежды реализовали на 5% больше продукции, а их выручка выросла на 17% по сравнению с 2023 годом.

Спрос в пивных магазинах снизился на 6%. В то же время, за счет роста цен, средняя выручка превысила прошлогоднюю на 6%. Количество продаж уменьшилось также и в табачных лавках. Их число сократилось на 2%, при этом средняя выручка из-за инфляции выросла на 12%.

Исследователи отметили, что продавцы электронных сигарет и устройств нагревания табака нарастили число продаж на 8%, а обороты — на 32%.

В сегменте общепита лучшие показатели показали кофейни. В 2024 году средняя выручка там выросла на 30%, а количество продаж — на 14%. Обороты киосков с едой навынос повысились на 29%, а число покупок увеличилось только на 16%.

Среднее число продаж у пекарен возросло лишь на 1%, тогда как выручка — на 13%. Вместе с тем, количество продаж у кондитерских снизилось на 2%, а обороты выросли на 11%. Выручка киосков с мороженым увеличилась по сравнению с 2023 годом на 19%, а число продаж — на 6%.

Россияне стали на 24% чаще делать покупки в магазинах автотоваров. Их средняя выручка выросла на 46%. Автосервисы смогли нарастить число обращений на 34%, а обороты — на 52%. Среднее число услуг в барбершопах выросло на 21%, а обороты — на 33%.

Эксперты также отметили рост спроса на путешествия. В 2024 году среднее число продаж турагентств увеличилось на 36%, а выручка выросла на 58%. Также, благодаря интересу к внутреннему туризму, отели и гостевые дома смогли нарастить выручку на 26%, а число продаж — на 16%.

Напомним, что инфляция в 2024 году более чем на 0,6% превысила официальный прогноз Центробанка в 8,0-8,5%. Годовая инфляция в России ускорилась с 9,32% до 9,5%. ЦБ повысил прогноз по ее росту на текущий и следующие годы, признав, что момент достижения целевых показателей отдаляется с 2025 года на 2026 год.