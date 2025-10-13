Продолжительность выездных налоговых проверок в России уменьшилась в полтора-два раза с начала 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на налоговых юристов и консультантов. Если ранее инспекции использовали максимальные сроки в 9−12 месяцев, то теперь проверки завершаются за шесть месяцев, отмечают эксперты.

Freepik

Согласно Налоговому кодексу, выездная проверка длится не более двух месяцев с возможностью продления до полугода. Дополнительно налоговики вправе приостанавливать ее еще на шесть месяцев, при этом минимальный предел таких пауз законодательно не установлен, поясняет руководитель направления финансово-экономических экспертиз «АльфаПро» Людмила Хапугина.

Партнер Kept Антон Степанов подтверждает, что в текущем году множество проверок заканчивается уже через полгода после начала. Партнер практики по разрешению споров с государственными органами «ТеДо» Раиса Алексахина отмечает аналогичную тенденцию.

Налоговая служба также реже идет навстречу налогоплательщикам при переносе сроков рассмотрения материалов проверке, заявил гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Инспекции стали менее лояльны к подобным ходатайствам.

Сократилось количество дополнительных мероприятий контроля. Партнер BGP Litigation Денис Савин указывает, что итоговые решения в 2025 году чаще выносятся без них. Партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович утверждает, что подобная практика началась летом 2024 года. Когда дополнительные мероприятия все же назначаются, их сроки также уменьшаются, добавил Степанов.

Читайте также ФНС опубликовала данные, которые помогут бизнесу оценить риски выездной проверки

Алексахина отметила, что быстрее готовятся и акты по итогам проверок. По ее словам, это приводит к тому, что документы налогоплательщиков анализируются поверхностно или формально.

За первое полугодие 2025 года налоговые органы провели 2,7 тыс. выездных проверок — на 16% больше, чем годом ранее. Бизнесу доначислили 220 млрд руб. налоговых платежей и штрафов, следует из данных ФНС. В ведомстве объяснили ускорение проверок улучшением аналитических инструментов и программного обеспечения, применяемых на этапе планирования.