ФНС резко увеличила поступления от работы с крупнейшими налогоплательщиками: за январь—июнь 2026 года в бюджет поступил 91 млрд руб. — в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно налоговики нарастили число выездных проверок этой категории бизнеса на 83%, до 55, следует из данных службы.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

На крупнейшие компании пришлось 54% поступлений от контрольной и аналитической работы ФНС. К этой группе относятся организации с годовым доходом более 35 млрд руб., в том числе нефтегазовые холдинги и крупные торговые сети. Для сравнения, за весь 2025 год налоговая служба проверила на выезде 85 таких налогоплательщиков. В целом по бизнесу поступления от контрольных мероприятий и аналитики за первое полугодие увеличились в 1,5 раза, до 326 млрд руб.

Налоговая служба все активнее использует данные о движении денег, контрагентах и хозяйственных операциях, чтобы выявлять расхождения в отчетности. Компании, у которых обнаруживаются признаки нарушений, могут получить предложение уточнить обязательства без выездной проверки. Если претензии остаются без ответа, ФНС переходит к более жестким мерам.

Среди распространенных оснований для претензий — сокрытие части доходов, искусственное разделение бизнеса для применения льготных режимов, необоснованные налоговые преференции и сделки с фирмами, которые не ведут реальной деятельности. Дополнительное внимание уделяется операциям внутри групп компаний и трансграничным расчетам, в том числе вопросам трансфертного ценообразования.

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Бизнес уже сталкивается с более активным взаимодействием с инспекциями. Управляющий партнер адвокатского бюро «Ант Атторнейс» Вадим Рудь рассказал, что компании стали чаще получать требования и приглашения на встречи с налоговиками. В некоторых случаях при сделках с сомнительными контрагентами служба предъявляет претензии одновременно по НДС и налогу на прибыль, что увеличивает общую сумму возможных доначислений.

В ФНС объясняют свой подход оценкой налоговых рисков: компании заранее сообщают о выявленных несоответствиях и дают возможность исправить отчетность. Однако фактический рост числа выездных проверок крупнейших налогоплательщиков показывает, что такой механизм не исключает перехода к проверочным мероприятиям. Партнер правовой фирмы «ВЕД» Ольга Идзон связывает усиление активности инспекций с задачей быстрее завершать проверки и обеспечивать поступление доначисленных сумм.

Дополнительные доходы бюджету нужны на фоне дефицита федеральной казны: за январь—сентябрь 2026 года он достиг 5,2 трлн руб., или 2,2% ВВП. В проекте бюджета на ближайшие три года власти рассчитывают получать за счет мер по обелению экономики по 500 млрд руб. ежегодно.

При этом усиление налогового контроля не обязательно означает пропорциональный рост числа выездных проверок по всему рынку. ФНС может точнее отбирать компании для углубленного анализа, используя накопленные сведения об их операциях. По данным гендиректора Центра налоговой помощи Алексея Мошкина, средняя сумма доначислений по итогам одной камеральной проверки выросла на 84%, до 116,3 тыс. руб.

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