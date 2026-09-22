ФНС представила Единый финансовый анализ (ЕФА) — новый инструмент для оценки состояния компаний и их долговой нагрузки. Он позволяет определить риск банкротства, рассчитать стоимость бизнеса и понять, сможет ли компания восстановить платежеспособность. О разработке на Московском финансовом форуме рассказал замглавы ФНС Константин Чекмышев.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По данным ФНС, при банкротстве кредиторы третьей и четвертой очередей в среднем возвращают лишь около 5% своих требований, а бюджет — около 19% задолженности. Поэтому, если бизнес еще можно восстановить, реструктуризация долга может оказаться выгоднее банкротства, отметил Чекмышев.

ЕФА объединяет данные ФНС с информацией из других источников. Инструмент учитывает активы и долги компании, ее операции, связи с другими организациями, а также признаки возможного вывода имущества.

В работе ЕФА используются технологии искусственного интеллекта. Они помогают рассчитать вероятность банкротства, а также текущую и ликвидационную стоимость бизнеса. Языковые модели дополнительно анализируют причины финансовых проблем и возможные варианты выхода компании из кризиса.

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Затем результаты проверяет специалист. По итогам ЕФА формирует оценку платежеспособности и рисков, необходимые расчеты и аналитическую справку. Инструмент также позволяет сравнить, к чему приведут взыскание долга, банкротство, реструктуризация или продолжение работы компании.

Чекмышев отметил, что при реструктуризации важно учитывать всю долговую нагрузку бизнеса и требования основных кредиторов, включая бюджет, банки и поставщиков. Это позволяет заранее оценить возможные выплаты и последствия каждого сценария.

В ФНС рассчитывают, что новый инструмент упростит оценку состояния компаний и поможет сократить число споров при банкротстве. Одновременно ведомство считает необходимым обновить действующие правила финансового анализа. Основные нормы были разработаны еще в 2003 году, а показатели и термины, которые используют разные системы, до сих пор не унифицированы.

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