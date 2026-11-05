ФНС сможет усилить контроль за дроблением бизнеса после завершения налоговой амнистии. Предприниматели, которые использовали несколько юрлиц или ИП для сохранения специальных налоговых режимов, еще могут отказаться от таких схем и добиться списания доначисленных налогов, штрафов и пеней за 2022–2024 годы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Амнистия действует по закону № 176-ФЗ и распространяется на тех, кто добровольно отказался от дробления в 2025–2026 годах. В ФНС подчеркивают, что предприниматели, которые еще не воспользовались этой возможностью, могут уточнить налоговые обязательства и подать декларации. При этом амнистия касается только злоупотреблений специальными налоговыми режимами: схемы с льготами по страховым взносам, для ИТ-компаний и общепита под нее не подпадают.

По данным ФНС, в 2025 году от дробления полностью или частично отказались около 14 тыс. групп, объединявших 34 тыс. налогоплательщиков. Больше всего таких компаний было в торговле (38%), строительстве (17%) и логистике (12%). Годовую сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию, ведомство оценило в 22 млрд руб. Дополнительные поступления в бюджет благодаря отказу от схем составили около 23 млрд руб.

Юристы ожидают, что после получения отчетности за 2026 год налоговая сможет выявить компании, которые сохранили прежние схемы. Директор налоговой практики Quattor Advisory Владимир Ким прогнозирует рост числа проверок с начала 2027 года. Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев считает, что контроль будет адресным: инспекторы смогут оценить, какие группы действительно перестроили бизнес.

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Возможность воспользоваться амнистией в 2027 году формально сохраняется. Закон не запрещает подавать уточненные декларации после 31 декабря 2026 года. По мнению партнера White Square Игоря Аракелова, это можно будет сделать, если налогоплательщик откажется от дробления до назначения выездной проверки за соответствующий период. Однако прямых разъяснений ФНС по такому сценарию пока нет.

Перед отказом от схемы юристы советуют проверить всю группу компаний: установить, какие организации фактически ведут единый бизнес, как распределяются доходы и расходы и какие налоговые преимущества дает такая структура. ФНС учитывает совокупность признаков дробления — общих сотрудников, контрагентов, руководителей, сайтов, IP-адресов и бухгалтерии. Сами по себе общие собственники, родственные связи или единый бренд нарушением не считаются.

Главный риск для бизнеса — налоговая может признать отказ от дробления недостаточным и не применить амнистию. Кроме того, раскрытые компанией документы и пояснения могут использоваться при проверках других периодов. Если предприниматель перестроит только часть группы, а остальные компании оставит на прежней схеме, это также может привлечь внимание инспекции.

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