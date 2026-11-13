ФНС начала доначислять нотариусам, адвокатам, арбитражным управляющим и другим частным специалистам страховые взносы за 2017–2024 годы. В отдельных случаях сумма требований за восемь лет достигает 317 тыс. руб. без учета пеней. Причиной стали задержки при передаче в налоговую сведений о профессиональном статусе плательщиков, сообщает «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Требования получили представители частной практики, в том числе патентные поверенные, оценщики и медиаторы. По расчетам руководителя компании «Юстиком» Ирины Кузнецовой, фиксированные взносы за восемь лет составляют около 317 тыс. руб. на человека, если у него не было оснований для освобождения от уплаты. В 2026 году фиксированный платеж равен 57 390 руб. При доходе свыше 300 тыс. руб. дополнительно взимается 1% с превышения, но не более 321 818 руб.

В ФНС заявили, что жалобы на такие начисления не носят массового характера. Если специалист считает, что уполномоченный орган несвоевременно передал сведения о его статусе, он может самостоятельно обратиться в инспекцию для постановки на учет и урегулирования задолженности. При этом в Адвокатскую палату Москвы уже поступают обращения по поводу спорных требований. На начисленные суммы могли также начислить пени за просрочку.

Обязанность платить взносы возникает с момента получения профессионального статуса, однако налоговая может поставить специалиста на учет только после получения соответствующих сведений. Если информация поступила с опозданием, инспекция предъявляет требования за несколько лет сразу. В письме ФНС признает случаи задержки передачи данных, но отмечает, что это не отменяет обязанности учитывать взносы.

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Оспорить доначисления можно, если налоговая располагала информацией о статусе плательщика раньше, чем получила официальные сведения. Например, такие данные могли содержаться в декларациях 3-НДФЛ. В этом случае суд может признать, что инспекция пропустила сроки взыскания.

Арбитражный суд Уральского округа уже поддержал управляющего из Башкирии, которому ФНС начислила взносы за 2017–2018 годы. Специалист ранее подавал декларации 3-НДФЛ с указанием профессионального статуса, поэтому суд решил, что налоговая могла установить его обязанность платить взносы раньше. Сроки взыскания признали пропущенными.

В другом деле тот же суд в июле 2026 года частично отменил требования к управляющему из Пермского края за 2019–2021 годы, но сохранил начисления за 2022–2024 годы. Таким образом, исход спора зависит от того, когда налоговая получила сведения о статусе специалиста и могла ли взыскать задолженность в установленные сроки.

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