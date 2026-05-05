По итогам 2025 года число самозанятых в России превысило 15 млн человек, увеличившись за год на 26,8%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Для сравнения, в конце 2024 года в стране было зарегистрировано более 12 млн самозанятых. Сегмент продолжил быстро расти и остается одним из самых динамичных на рынке занятости.



Рост числа самозанятых сопровождается увеличением их доходов и налоговых поступлений. По данным ФНС, совокупный доход в 2025 году вырос на 38,6% и превысил 3 трлн руб.

Налоговые поступления выросли с 100 млрд до 136 млрд руб. Увеличилось и число операций: количество сформированных чеков достигло 2,5 млрд против 1,5 млрд годом ранее.

При этом средний чек снизился с 1 478 до 1 218 руб. Примерно для половины самозанятых доход от этой деятельности составляет около 29% общего заработка. В 41 регионе средний доход остается ниже прожиточного минимума.

По данным статистики, около половины зарегистрированных пользователей перестают получать доход в этом режиме через два–три года после регистрации, тогда как остальные продолжают работать в этом статусе на постоянной основе.

Налоговый режим для самозанятых действует до 31 декабря 2028 года. Он рассчитан на граждан с доходом до 2,4 млн руб. в год и предполагает уплату 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц без необходимости сдачи отчетности. Как ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов, в 2027 году планируется обсудить дальнейшее развитие этого режима.

