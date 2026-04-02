Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на борьбу с теневой занятостью, однако для самозанятых и тех, кто только рассматривает этот статус, инициатива грозит усилением контроля и ростом рисков, пишет «Коммерсантъ».

С 2027 года планируется расширить обмен данными между ФНС и ЦБ: регуляторы смогут в автоматическом режиме выявлять граждан, которые регулярно получают доход, но не оформлены ни как индивидуальные предприниматели, ни как самозанятые. Фактически речь идет о переходе к системе постоянного мониторинга финансовых потоков с последующей квалификацией операций.

Под прицелом окажется годовой доход свыше 2,4 млн руб. без декларирования — это порог, совпадающий с максимальным лимитом для самозанятых. Превышение этой суммы автоматически переводит физлицо в зону повышенного риска: возможны доначисления налогов, пени и штрафы, а также переквалификация деятельности в предпринимательскую задним числом.

Новый механизм строится на риск-ориентированном подходе. Налоговые органы будут анализировать транзакции по набору критериев: регулярность поступлений, их «ритмичность», количество отправителей и общий оборот. При совпадении с индикаторами предпринимательской активности ФНС сможет запрашивать у банков детализированные выписки по счетам.

Хотя в службе подчеркивают, что переводы от родственников не попадут под контроль, на практике зона неопределенности сохраняется. Например, регулярные платежи за аренду или поток небольших переводов от разных лиц могут быть интерпретированы как признаки скрытого бизнеса. Это создает риск для самозанятых, работающих с частными клиентами, особенно в сегментах услуг и мелкой торговли.



Эксперты отмечают, что ключевой фактор — настройка критериев. При слишком «широкой» конфигурации под мониторинг могут попасть добросовестные самозанятые, что увеличит административную нагрузку и вероятность споров с налоговыми органами. А ужесточение контроля может подтолкнуть часть рынка к уходу в наличные расчеты или криптовалюту, что, в свою очередь, повышает регуляторные и правовые риски уже для самих исполнителей.

В результате для самозанятых формируется новая среда: с одной стороны — рост прозрачности и давления со стороны государства, с другой — необходимость более строго следить за структурой доходов, лимитами и юридической чистотой своей деятельности, чтобы избежать претензий и финансовых потерь.

