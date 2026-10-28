Российские налоговые органы начали массово запрашивать у граждан документы по сделкам с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах, совершенным с 2023 года. Юристы и налоговые консультанты рассказали РБК о десятках таких обращений, в основном связанных с объектами в Дубае. По их оценке, ФНС проверяет, задекларировали ли российские налоговые резиденты доходы от продажи зарубежной недвижимости и уплатили ли с них налоги.

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В NSV Consulting сообщили о нескольких десятках запросов по сделкам 2023–2024 годов. При этом обращения поступают не только в связи с объектами в Дубае: налоговики также интересуются недвижимостью в Абу-Даби. По словам экспертов, пока речь идет о выборочной проверке, а не о сплошном контроле всех владельцев.

В ФНС заявили, что системно проверяют соблюдение налоговых обязательств, в том числе в отношении доходов из-за рубежа. При этом автоматический централизованный обмен информацией с ОАЭ о доходах от использования или продажи недвижимости сейчас не предусмотрен. Точный правовой механизм получения данных о сделках публично не установлен.

По оценке юристов, налоговая могла получить сведения через действующие механизмы международного сотрудничества, включая соглашения об обмене налоговой информацией. Эксперты также допускают, что данные о сделках могли поступить от эмиратских органов, регистрирующих недвижимость. Судя по содержанию запросов, ФНС известны даты и суммы сделок, адреса и площадь объектов, а также сведения о сторонах договоров. При этом налоговики отдельно запрашивают документы о расходах на покупку и способах расчетов.

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В первую очередь инспекции проверяют, действительно ли состоялась сделка, получил ли продавец прибыль и выполнил ли он налоговые обязательства в России. Также они оценивают, есть ли основания для освобождения от НДФЛ, например в связи с длительным сроком владения объектом. Помимо этого, проверка может затрагивать соблюдение валютного законодательства и происхождение денежных средств.

За неуплату или неполную уплату налога по статье 122 Налогового кодекса предусмотрен штраф в размере 20% от недоимки, а при доказанном умысле — 40%. За несвоевременную подачу декларации может начисляться штраф в размере 5% неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы. Дополнительно начисляются пени. При недоимке в крупном или особо крупном размере возможна уголовная ответственность.

Юристы советуют владельцам зарубежной недвижимости проверить налоговое резидентство, доходы от аренды и продажи, подтверждение расходов на приобретение объектов, зарубежные счета и соблюдение валютных требований. Если обнаружатся ошибки в расчетах или отчетности, стоит оценить возможность добровольно уточнить налоговые обязательства.

По мнению экспертов Tranio и White Stone, сами запросы вряд ли существенно снизят спрос россиян на недвижимость в ОАЭ, однако могут усилить внимание покупателей к оформлению сделок и налоговому планированию.

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