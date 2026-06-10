ФНС в первом квартале 2026 года резко нарастила число выездных проверок крупнейших налогоплательщиков. За три месяца служба провела 42 такие проверки против 13 годом ранее, а сумма доначислений выросла почти в восемь раз — с 1,2 млрд до 9,4 млрд руб. Для сравнения, за весь 2025 год налоговая завершила 85 проверок крупнейшего бизнеса и доначислила 21,6 млрд руб.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Эксперты расходятся в оценке этой динамики. Партнер Kept Антон Степанов, советник МЭФ Legal Денис Кожевников и юрист «ТеДо» Павел Ковалев считают, что контроль за крупнейшим бизнесом стал жестче. Старший партнер Nordic Star Андрей Гусев и партнер BGP Litigation Денис Савин, напротив, призывают не делать выводы по одному кварталу и связывают всплеск с завершением ранее начатых проверок.

В зоне особого внимания налоговых органов остаются сделки с ИП и самозанятыми, внутригрупповое финансирование, трансграничные операции, НДС и работа с иностранными контрагентами. Отдельно налоговики проверяют контрагентов на признаки технических компаний, анализируют ценообразование, распределение прибыли внутри групп, займы, роялти, агентские схемы и цепочки поставок.

Эксперты отмечают, что ФНС все чаще оспаривает структуру бизнеса и использование льготных режимов. Претензии могут возникнуть даже к крупным компаниям, если налоговая сочтет создание отдельных юрлиц способом снизить налоговую нагрузку.

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Рост числа проверок специалисты также связывают с изменением подходов на этапе предпроверочного анализа. По словам Степанова, налоговые органы сократили сроки для добровольного урегулирования претензий и реже идут на компромиссы. Выездные проверки теперь могут назначать уже в течение года, а сроки их проведения стали короче.

Ковалев связывает усиление контроля с развитием автоматизированных систем анализа данных и бюджетными задачами государства. По его оценке, крупнейшие налогоплательщики обеспечивают около 60% поступлений федерального бюджета, поэтому даже относительно небольшие нарушения в таких компаниях могут привести к многомиллиардным доначислениям.

Главным инструментом защиты для крупного бизнеса остается налоговый мониторинг: он позволяет избежать выездных проверок за охваченные периоды. Эксперты также советуют регулярно оценивать налоговые риски, уточнять декларации до назначения проверки и заранее готовить обоснование деловой цели сделок, особенно при внутригрупповых и международных операциях.

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