Фонд Softline Venture Partners (SVP) выделит 3 млрд руб. на инвестиции в разработчиков софта по подписке, подтвердили «Инк.» в пресс-службе компании. В «Софтлайн» отметили, что на финансирование могут рассчитывать компании с выручкой от 100 млн руб. Ранее о планах фонда сообщила газета «Ведомости».

Фото: Unsplash

Речь идет о B2B SaaS компаниях, имеющих собственную разработку и сложные для копирования программные решения, уточнили «Инк.» в SVP.

Под программами B2B SaaS (Software as a service) понимается софт для бизнеса, распространяемый как услуга, то есть по подписке или запросу.

В фонде отметили, что при решении о выдаче инвестиций будут оценивать компетенции команды, потенциал для роста и конкурентные преимущества. Размер и условия инвестиций зависят от стадии развития и финансовых показателей компании.

Заявители, которым одобрят финансирование, смогут получить доступ к широкой клиентской базе и каналам продаж Softline, помощь с выходом на международные рынки и масштабированием бизнеса, а также возможности интеграции с другими технологическими решениями группы.

Объем венчурных инвестиций в российские стартапы в 2024 году оценивается в пределах $90–178 млн, в зависимости от методики подсчета. Ранее «Инк.» разобрался, куда сегодня можно пойти за инвестициями и какие игроки на рынке являются ключевыми.



