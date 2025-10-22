Polytechnique Ventures, венчурный фонд выпускников одной из самых престижных инженерных школ Франции École Polytechnique (Политехническая школа), привлек €21 млн в новый фонд с целевым объемом €30−40 млн. Об этом сообщает издание Sifted. Инвесторами выступили выпускники учебного заведения, среди которых основатели ИИ-компании Mistral Артур Менш и Гийом Лампль.

Polytechnique Ventures

Фонд направит средства в 15−20 стартапов на стадиях pre-seed и seed, размер чеков составит от €250 тыс. до €1 млн, с возможностью последующих инвестиций до €2 млн на раунде Series A. Приоритетные направления — deeptech-проекты в сферах здравоохранения, энергетики, искусственного интеллекта, финтеха и промышленности.

Ключевое преимущество фонда — доступ к экспертизе исследователей университета, что помогает в оценке deeptech-компаний. Сеть инвесторов-выпускников служит источником менторства и технологической экспертизы для портфельных стартапов.

Это не первый проект Polytechnique Ventures. Компания уже привлекла и разместила первый фонд в размере €36 млн, поддержав стартап по созданию ИИ-агентов H Company, разработчика ядерных микрореакторов Jimmy Energy и стартап по созданию робототехники на основе ИИ Gobano Robotics.

Polytechnique Ventures входит в небольшую группу венчурных фондов, созданных выпускниками европейских университетов. Генеральный директор фонда Сесиль Таро отметил, что подобные структуры более развиты в США. Во Франции действует еще три подобных фонда: HEC Ventures, CentraleSupélec Ventures и фонд бизнес-школы EDHEC.