Три основателя французской компании Mistral AI — Артур Менш, Тимоте Лакруа и Гийом Лампль — стали первыми в стране миллиардерами в сфере искусственного интеллекта. Это произошло после раунда финансирования, оценившего компанию в €11,7 млрд ($13,7 млрд), сообщает Bloomberg.

Соучредители Mistral AI Тимоти Лакруа, Артур Менш и Гийом Лампл. AP Photo

Состояние каждого из них достигло $1,1 млрд благодаря владению не менее 8% акций фирмы, основанной в Париже в 2023 году.

Раунд серии С предполагает привлечение €1,7 млрд, включая инвестиции от нидерландской ASML Holding NV в размере €1,3 млрд. К действующим инвесторам относятся DST Global, Andreessen Horowitz и французский государственный фонд Bpifrance. По словам генерального директора Mistral AI Артура Менша, основатели и сотрудники сохраняют контрольный пакет акций.

Компания позиционирует себя как европейскую альтернативу американским гигантам вроде OpenAI и Google, разрабатывая большие языковые модели и чатбот Le Chat. С 350 сотрудниками и офисами в Париже, США, Лондоне, Люксембурге и Сингапуре, Mistral заключила контракты на общую сумму €1,4 млрд.

В интервью Bloomberg TV на Всемирном экономическом форуме в Давос в начале года Менш отметил: «Мы — единственная европейская компания, предоставляющая генеративный ИИ, и на нас лежит определенная ответственность».

Несмотря на рост стоимости компании, оценка Mistral (€11,7 млрд) уступает американским стартапам — например, Anthropic оценивается в $183 млрд, а OpenAI потенциально в $500 млрд. Mistral фокусируется на open-source моделях и кастомных решениях для промышленности, что отличает ее от конкурентов и привлекает инвесторов вроде Nvidia.