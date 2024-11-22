Индекс мировых акций вырос в ответ на слабые прогнозы Nvidia по доходам. Акции самой дорогой компании в мире и одного из основных участников индекса S&P 500, достигли рекордного максимума, а затем снизились примерно на 1%. Чипмейкер прогнозирует самый медленный рост доходов за семь кварталов.

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average выросли за счет энергетических, промышленных и основных потребительских компаний. Акции компаний, предоставляющих услуги связи, больше всего повлияли на Nasdaq, что было вызвано потерями Alphabet, которая торговалась примерно на 6% ниже.

В результате индекс Dow вырос на 0,84%, индекс S&P 500 — на 0,24%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,40%. Индикатор мировых акций MSCI увеличился на 0,14%. Европейские акции выросли на 0,37%.

Биткойн выиграл от ожиданий инвесторов, что администрация президента Дональда Трампа будет благосклонна к криптовалютам. Он подорожал на 2,52% до $96 818,00. Ethereum вырос на 7,33% до $3 306,40.

Курс доллара вырос на фоне комментариев двух руководителей Федеральной резервной системы США о том, как будут развиваться процентные ставки. По отношению к японской иене доллар ослаб на 0,63%, но укрепился на 0,15% по отношению к швейцарскому франку. Индекс доллара вырос на 0,22%, а евро снизился на 0,42% — до $1,05.

Цены на нефть увеличились более чем на 1% в связи с опасениями по поводу объемов добычи. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,72% до $74,06, а на американскую West Texas Intermediate — на 1,86% до $70,04.

Цена на золото поднялась на 0,73% до $2 669,18 за унцию. Американские фьючерсы выросли на 0,61% до $2 664,30 за унцию.

Как сообщалось ранее, компания Nvidia заменит конкурирующего чипмейкера Intel в индексе Dow Jones. Эта перестановка в индексе «голубых фишек» продиктована бумом искусственного интеллекта и смены лидера в сегменте производства полупроводников. Кроме того, компания Sherwin Williams заменит компанию Dow Inc., согласно заявлению S&P Dow Jones.