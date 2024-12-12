В топ-100 вошли женщины, которые оказывают влияние на жизнь более чем 1 млрд человек. Они управляют капиталами, ценными природными ресурсами и передовыми технологиями общей стоимостью около $33 трлн, сообщает Forbes.

После того как Клаудия Шейнбаум приняла присягу как президент Мексики, она заявила, что «пришло время женщин». Шейнбаум — первая женщина, возглавившая страну. Она дебютировала в списке Forbes ста самых влиятельных женщин мира сразу на четвертом месте.

Между тем Индекс Рейкьявика — комплексное исследование стран G-7 — показывает, что общественное доверие к женскому лидерству в бизнесе и политике снижается.

«Женщины сталкиваются с рядом факторов, которые затрудняют, а не облегчают им возможность достичь и удержать власть», — говорит Мишель Харрисон, основательница индекса.

Многие женщины из списка Power Women 2024 года бросают вызов этим тенденциям. Рейтинг наиболее влиятельных людей 2024 года составлялся на основе четырех основных показателей: деньги, СМИ, влияние и его сферы.

В случае политических лидеров рассматривали валовой внутренний продукт и население страны. Для руководителей корпораций решающее значение имели доходы, оценки и количество сотрудников. Упоминания в СМИ и социальный охват анализировались для всех.

Результат: 100 женщин, которые управляют совокупной экономической мощью в размере $33 трлн и оказывают влияние — посредством политики или примера — более чем на 1 млрд человек. Их лидерство в сфере финансов, технологий, СМИ и не только — ответ тем, кто сомневается в способности женщины обладать властью.

Первые десять мест рейтинга:

Урсула фон дер Ляйен — председатель Европейской комиссии;

Кристин Лагард — председатель Европейского центрального банка;

Джорджия Мелони — премьер-министр Италии;

Клаудия Шейнбаум — президент Мексики;

Мэри Барра — CEO General Motors;

Эбигейл Джонсон — президент американской фирмы Fidelity Investments;

Джули Свит — гендир Accenture;

Мелинда Френч Гейтс — американская предпринимательница и филантроп;

Маккензи Скотт — американская писательница и филантроп;

Джейн Фрейзер — CEO Citigroup.

«Женщины заслуживают равенства и равных возможностей. Они заслужили это знаниями, образованием, примером, тем, кем они являются», — сказала лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф.

В России за последние несколько лет выросла доля женщин, которым предлагают руководящие позиции. В 2024 году они занимали более 70% должностей директоров и руководителей HR-отделов, а также более 60% позиций глав юридических департаментов.