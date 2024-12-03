Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали свыше 2 млн резюме и пришли к выводу, что за последние несколько лет доля женщин, которым предлагают руководящие позиции, выросла. Так, в первом полугодии 2021 года она составляла 37%, во втором — 36%, а ныне достигла 40%. Аналогичные показатели и у компании Superjob.

По данным экспертов, в 2024 году женщины занимали более 70% должностей директоров и руководителей HR-отделов, а также более 60% позиций глав юридических департаментов и более 50% — директоров отделов маркетинга, рекламы и финансовых директоров.

Superjob приводит схожие показатели. По данным сервиса, 73% руководителей отделов персонала — женщины. Они также занимают 57% всех позиций директоров по рекламе и PR. Среди финансовых директоров женщин тоже больше, чем мужчин (51%).

Наиболее высокая доля женщин-руководителей в сфере искусства (61%). На втором месте — образовательные учреждения (60%), на третьем — медицина и фармацевтика (59%). Также руководительниц больше в розничной торговле (57%) и в сфере услуг для населения (55%).

Реже всего женщины занимают руководящие должности в автомобильном бизнесе (23%) и отрасли электроники и приборостроения (22%).

По данным сервиса Superjob, за последние два года женщин стало больше на позициях директоров компаний и департаментов в сфере управления качеством (+12%), маркетинга (+6%), закупок и развития (+5%).

На постах мидл-менеджеров их число выросло в сфере закупок и логистики (+10%), а также в сфере обучения персонала (+6). Но большинство управленцев в этих отраслях — мужчины, отметили аналитики. Тем не менее в условиях кадрового голода работодатели постепенно отказываются от предрассудков в вопросах найма и карьерного продвижения.

В университете управления ТИСБИ (Казань) также проанализировали данные выборочного обследования рабочей силы с 2022 по 2024 год, проведенного Росстатом. Согласно им, число женщин на руководящих должностях за последние два года выросло на 12%, с 1,45 млн до 1,6 млн.

Ранее эксперты провели исследование «Факторы, способствующие профессиональному закреплению женщин в IT», в котором приняли участие 415 респонденток в возрасте от 25 до 44 лет. У 40% из них был опыт профессиональной переподготовки, и большинство получили образование или имеют опыт работы в городах-миллионниках.