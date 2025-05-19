Forbes представил список 30 перспективных молодых предпринимателей России за 2025 год
Журнал Forbes опубликовал лонг-лист седьмого ежегодного рейтинга 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет — “30 до 30”. Читатели могут принять участие в онлайн-голосовании на сайте Forbes, которое продлится до 20 мая включительно.
В длинный список из 100 номинантов вошли представители десяти категорий, отобранные редакцией совместно с экспертами — ведущими предпринимателями, управленцами, инвесторами и отраслевыми консультантами.
Формирование рейтинга проходит в несколько этапов:
- составление лонг-листа из 100 кандидатов;
- оценка по критериям: возраст до 30 лет, профессиональное признание, конкурентоспособность;
- анализ медийности кандидатов.
Ключевые участники рейтинга
Тамрин Дарбаков (19 лет)
Младший партнер юридической фирмы Uppercase Legal. В 16 лет стал послом мира в программе Global Peace Chain, в 17 лет разработал платежные решения для международных корпораций, включая Coca-Cola и AliExpress.
Никита Пучков (30 лет)
Руководитель по стратегии IT-холдинга Т1. Начинал карьеру в Fortum и McKinsey, сейчас курирует стратегию компании с выручкой 249 млрд рублей.
Вера Моденова (30 лет)
Операционный директор маркетплейса Flowwow. Пришла в компанию в 19 лет, за 11 лет вывела сервис на оборот 17,29 млрд рублей и расширила ассортимент за пределы цветочной тематики.
Сергей Коротких (30 лет)
Руководитель развития бизнес-модели «Пятерочки» (X5 Group). Бывший консультант McKinsey, оптимизировал операционную модель сети, сократив затраты на 25–30%.
Георгий Ким (29 лет)
Директор по логистике «ВсеИнструменты.ру». Автоматизировал доставку, сделав ее прибыльной в 76% ранее убыточных городов, сэкономив компании 200 млн рублей.
Даниил Рудницкий (22 года)
Главный операционный директор Versus.legal. В 20 лет стал заместителем CEO в юридической фирме, автоматизировал найм сотрудников и ускорил документооборот на 70%.
Варвара Смирнова (30 лет)
Директор «Т-Образования» и сооснователь Центрального университета. Развивает STEM-образование, сотрудничая с VK, МТС и Ozon.
Амир Сараков (29 лет)
Вице-президент SuperJob. Запустил сервис «SuperJob Старт» для молодых специалистов (2,5 млн пользователей) и провел сделку с VK по созданию «Карьерного хаба».
Никита Фроликов (27 лет)
Директор направления «Долгая аренда» в «Ситидрайв». Вывел убыточное направление в прибыль, увеличив выручку в 4,5 раза за счет новых моделей аренды.
Мария Ревинская (30 лет)
Руководитель «Ultima Яндекс Go». Расширила премиум-сервис на Казахстан и Узбекистан, а также запустила спецпроекты с Альфа-банком и другими партнерами.
Многие участники рейтинга уже сейчас управляют бизнесами с миллиардными оборотами или запускают инновационные стартапы. Итоговый рейтинг 30 финалистов будет опубликован в июльском номере Forbes. Голосование на сайте издания продолжается до 20 мая.