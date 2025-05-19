Журнал Forbes опубликовал лонг-лист седьмого ежегодного рейтинга 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет — “30 до 30”. Читатели могут принять участие в онлайн-голосовании на сайте Forbes, которое продлится до 20 мая включительно.

Фото: Freepik

В длинный список из 100 номинантов вошли представители десяти категорий, отобранные редакцией совместно с экспертами — ведущими предпринимателями, управленцами, инвесторами и отраслевыми консультантами.

Формирование рейтинга проходит в несколько этапов:

составление лонг-листа из 100 кандидатов;

оценка по критериям: возраст до 30 лет, профессиональное признание, конкурентоспособность;

анализ медийности кандидатов.



Ключевые участники рейтинга

Тамрин Дарбаков (19 лет)

Младший партнер юридической фирмы Uppercase Legal. В 16 лет стал послом мира в программе Global Peace Chain, в 17 лет разработал платежные решения для международных корпораций, включая Coca-Cola и AliExpress.

Никита Пучков (30 лет)

Руководитель по стратегии IT-холдинга Т1. Начинал карьеру в Fortum и McKinsey, сейчас курирует стратегию компании с выручкой 249 млрд рублей.

Вера Моденова (30 лет)

Операционный директор маркетплейса Flowwow. Пришла в компанию в 19 лет, за 11 лет вывела сервис на оборот 17,29 млрд рублей и расширила ассортимент за пределы цветочной тематики.

Сергей Коротких (30 лет)

Руководитель развития бизнес-модели «Пятерочки» (X5 Group). Бывший консультант McKinsey, оптимизировал операционную модель сети, сократив затраты на 25–30%.

Георгий Ким (29 лет)

Директор по логистике «ВсеИнструменты.ру». Автоматизировал доставку, сделав ее прибыльной в 76% ранее убыточных городов, сэкономив компании 200 млн рублей.

Даниил Рудницкий (22 года)

Главный операционный директор Versus.legal. В 20 лет стал заместителем CEO в юридической фирме, автоматизировал найм сотрудников и ускорил документооборот на 70%.

Варвара Смирнова (30 лет)

Директор «Т-Образования» и сооснователь Центрального университета. Развивает STEM-образование, сотрудничая с VK, МТС и Ozon.

Амир Сараков (29 лет)

Вице-президент SuperJob. Запустил сервис «SuperJob Старт» для молодых специалистов (2,5 млн пользователей) и провел сделку с VK по созданию «Карьерного хаба».

Никита Фроликов (27 лет)

Директор направления «Долгая аренда» в «Ситидрайв». Вывел убыточное направление в прибыль, увеличив выручку в 4,5 раза за счет новых моделей аренды.

Мария Ревинская (30 лет)

Руководитель «Ultima Яндекс Go». Расширила премиум-сервис на Казахстан и Узбекистан, а также запустила спецпроекты с Альфа-банком и другими партнерами.

Многие участники рейтинга уже сейчас управляют бизнесами с миллиардными оборотами или запускают инновационные стартапы. Итоговый рейтинг 30 финалистов будет опубликован в июльском номере Forbes. Голосование на сайте издания продолжается до 20 мая.