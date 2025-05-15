Минцифры направило в правительство предварительный список информационных ресурсов, которые могут получить господдержку из средств 3%-ного сбора с доходов от интернет-рекламы, введенного с 1 апреля, сообщает Forbes со ссылкой на копию документа. В Минцифры изданию сообщили, что «сейчас документ направлен в правительство и может быть доработан по итогам обсуждений».

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По данным Forbes, в перечень пошли yandex.ru, 2ГИС, принадлежащие VK сервисы Mail.ru, «Дзен», Vk.com, «Одноклассники», RuStore и «VK Видео», принадлежащий «Газпром-Медиа» видеосервис Rutube, сервис «Литрес», платформа «Честный знак» (честныйзнак.рф), «Госуслуги», Единый реестр интернет-рекламы и Специализированная платформа раскрытия детальных сведений об отраслевых программных продуктах (russoft.ru).

«Говорить о том, какие конкретно (информационные ресурсы войдут в перечень. — «Инк.»), пока рано, список может быть изменен. Окончательное решение по включению ресурсов в перечень будет принимать правительство», — отметили в Минцифры.

Закон, обязывающий распространителей интернет-рекламы платить в России сбор 3% от квартального дохода за свои услуги, вступил в силу 1 апреля. Минцифры также разработало проект подзаконного акта, который определит особенности исчисления и уплаты этого сбора. Сейчас он находится на стадии рассмотрения в правительстве.

Forbes отмечает, что по закону средства, направленные в федеральный бюджет, должны использоваться для господдержки «правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр ПО», то есть разработчиков ПО, а также информационных ресурсов, перечень которых должно утвердить правительство.

Объем рынка интернет-рекламы в 2024 году, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), составил около 500 млрд руб., что дает порядка 15 млрд руб. ежегодных сборов при росте рынка на 5–7% в год, отметил гендиректор консалтинговой компании O2Consulting Филипп Данько.

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что отрасль не поддерживает сбор, а первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предложил финансировать конкретные проекты, а не компании, через проведение конкурса.

Данько также предостерег, что поскольку в перечне отсутствуют малые и средние компании, которые также вносят вклад в цифровую экономику, есть риск концентрации средств в руках ограниченного круга игроков без гарантий их целевого использования. Он призвал внедрить публичную отчетность по расходованию средств и расширить список участников за счет малых и средних рекламных платформ.