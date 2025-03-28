Суммарный объем рекламного рынка в России составил 903,6 млрд руб. в 2024 году, сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Этот показатель на 24% больше, чем в 2023 году.

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Данные получены на основе анализа основных сегментов распространения рекламы — видео, аудио, издательский бизнес, Out of home, куда входит наружная реклама, а также интернет-сервисы.

«Динамика в плюс 24% в прошедшем году к очень успешному 2023 году не только порадовала всех нас, но отчасти удивила многих экспертов, дававших существенно более скромные прогнозы», — отметил вице-президент АКАР Сергей Веселов.

По его словам, такие темпы роста рекламный рынок продемонстрировал в 2021 году (+ 24%), а более высокие показатели были лишь в 2007 году (+31%). Кроме того, прирост рекламных бюджетов в 2024 году к предыдущему году также оказался рекордным — на 173 млрд руб. против 169 млрд в 2023 году и 114 млрд руб. в 2021 году, добавил Веселов.

В АКАР отметили, что российский рынок маркетинговых коммуникаций, в который, в том числе, входят рекламные бюджеты, превысил 2,1 трлн руб. в прошлом году, что на 25% больше, чем в 2023-м.

Ранее в Okkam Trade Marketing сообщили, что в 2024 году объем инвестиций рекламодателей в retail media достиг 435 млрд руб., увеличившись на 60% по сравнению с 2023 годом. Один из самых востребованных вариантов рекламы стали экраны внутри торговых точек.