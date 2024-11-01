Компания Ford сообщила о приостановке производства электрического пикапа F-150 Lightning с середины ноября почти на два месяца, поскольку борется со снижением спроса, ужесточением конкуренции и потерями в сегменте электромобилей, сообщает TechCrunch. Год назад Ford уже сокращал производство в связи со снижением спроса.

«Мы продолжаем корректировать производство для оптимального сочетания роста продаж и прибыльности», — сообщил представитель Ford. Решение о приостановке было принято, когда Tesla Cybertruck обогнал популярный Mach-E от Ford и стал третьим самым продаваемым электромобилем в Америке.

Кроме того, в третьем квартале конкурент компании General Motors обошел Ford по объему продаж электромобилей. GM реализовала 32 тыс. электрических моделей, опередив Ford на 23,5 тыс. единиц.

Ford заявил, что ожидает, что выручка от продаж Model e за весь год составит $1,2 млрд на фоне прогнозируемых убытков в размере около $5,5 млрд, что несколько ниже ожиданий, но выше убытков в 2023 году. Model e — это электрокар для бизнеса, о котором автопроизводитель отчитывается отдельно от бензиновых автомобилей Ford Blue и Ford Pro.

F-150 Lightning производится в Дирборне, штат Мичиган. Автопроизводитель приостановит производство с 15 ноября, завод будет закрыт до 6 января 2025 года, а также в течение праздничных каникул.

В ответ на ослабление спроса на электромобили и рост затрат на производство гибридных автомобилей компания Ford в заявила, что отложит планы по производству электрического внедорожника и пикапа нового поколения с электроприводом.

Генеральный директор Ford Джим Фарли отметил, что автопроизводитель делает ставку на гибридных автомобилях. По его словам, большинство конкурентов не предлагают гибриды, подобные F-150 или Maverick.

Ранее сообщалось, что компания Ford Motor стремится увеличить продажи своих электромобилей, решая проблемы потенциальных клиентов с помощью новой программы, которая включает бесплатную установку домашней зарядки и другие преимущества