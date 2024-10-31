Многие стартапы пытаются решить проблему раннего обнаружения и предотвращения лесных пожаров, однако, спутниковая система турецкой компании ForestGuard может дать ей преимущество перед конкурентами, сообщает TechCrunch.

Компания ForestGuard была основана Мухаммедом Али Орнеком и Суатом Батуханом Эсиргером, которые, увидев последствия лесных пожаров по всей Турции в 2021 году, убедились в необходимости их раннего обнаружения. Оказалось, что многие существующие системы, использующие тепловые датчики или спутники, ограничены необходимостью нахождения оборудования в зоне прямой видимости. Соучредители стартапа задумались о создании портативного устройства, которое могло бы обнаруживать пожары на основе анализа воздуха.

Они начали экспериментировать с различными датчиками, в итоге создав более 50 различных прототипов, многие из которых использовали LoRa, протокол связи с низким энергопотреблением и большим радиусом действия.

Первое испытание, которое они провели во время барбекю, показало хорошие результаты, и в октябре 2022 года на юге Турции было установлено несколько таких устройств. Уже через 3 недели датчики ForestGuard отправили уведомление о тревоге, виновником которой оказался курильщик. Тогда команда поняла, что нужно сделать датчик более точным.

В итоге они остановились на небольшом устройстве на солнечных батареях, который считывает значения сопротивления воздуха за миллисекунды и может определять, что происходит вокруг него, например, курит ли кто-то сигарету, едет ли поблизости автомобиль, вырабатывающий выхлопные газы, или происходит лесной пожар. Систему назвали «интернетом деревьев» или «WoodWideWeb».

Многие датчики компании по-прежнему применяют LoRa для передачи данных, но после разрушительного землетрясения в Турции в прошлом году, которое уничтожило наземную инфраструктуру связи, компания начала разрабатывать датчики, использующие спутниковую связь.

Новейшая технология ForestGuard — это система радиочастотной связи между датчиками и спутниками. Датчики с широким спектром излучения могут измерять различные данные — от содержания газов до температуры и давления воздуха. Устройства крепятся прямо к стволам деревьев и передают данные на спутники EchoStar. При обнаружении чрезвычайных ситуаций спутник передает сигнал ForestGuard, заказчику или соответствующим органам власти для принятия мер.

Для зон повышенного риска, например, вблизи производственных предприятий или где часто бывают люди, ForestGuard рекомендует использовать одно устройство на гектар, а для зон низкого риска — одно устройство на 16 – 32 га.

Клиентами ForestGuard являются министерства лесного хозяйства, промышленные предприятия, курортные отели и страховые компании. Компания продает устройства по цене около $500 или сдает их в аренду по $250 за устройство в год с ежегодной абонентской платой в $100. В настоящее время ForestGuard привлекает финансирование в размере $1 млн, которые будут направлены на расширение деятельности компании.

Ранее алгоритм искусственного интеллекта, разработанный в Техасском университете, успешно предсказал 70% землетрясений в ходе испытаний, продемонстрировав потенциальные улучшения готовности к землетрясениям и управления рисками. Его результаты на международном конкурсе подчеркивают точность и адаптивность технологии.