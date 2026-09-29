Банк Standard Chartered и агентство LEO Singapore представили глобальную рекламную кампанию, посвященную партнерству с Формулой-1. В ней традиционную фотографию и дизайн объединили с искусственным интеллектом, чтобы показать гонки с ракурсов и в сценах, которые невозможно было бы снять традиционным способом.

Isaac Maffeis, Unsplash

Формула-1 стала центральной темой кампании и одновременно метафорой работы Standard Chartered с клиентами. По задумке авторов, точность, подготовка и командная работа, от которых зависит результат на трассе, перекликаются с тем, как банк описывает свою работу с клиентами на сложных и быстро меняющихся рынках.

При традиционной съемке создатели рекламы были бы ограничены доступом к автомобилям, пилотам, трассам и возможными положениями камеры. Поэтому LEO Singapore использовало ИИ, чтобы создавать новые локации, ракурсы и сцены вокруг Формулы-1. Основой кампании при этом осталась реальная фотография, а сгенерированные элементы позволили выйти за пределы того, что можно было получить непосредственно на съемочной площадке.

Над кампанией LEO Singapore работало вместе с режиссером Тино из Stink Films и директором по ИИ Марчелло Костой. Все визуальные материалы создавались специально для проекта, а не собирались из сторонних изображений. По словам команды, такой подход позволил точнее контролировать стиль кампании и сохранять единый визуальный язык на разных этапах производства.

«Искусственный интеллект позволил нам выйти за рамки физического доступа и создать ракурсы, которые невозможно было бы запечатлеть с помощью одной лишь традиционной фотосессии», — рассказал исполнительный креативный директор LEO Singapore Ашин Найду. При этом, по его словам, ключевую роль в работе по-прежнему играли человеческое творческое решение, режиссура и профессиональное мастерство.

Кампания продолжает глобальную брендовую платформу Standard Chartered «Сейчас ваше время» (Now is your time). Через образы Формулы-1 банк проводит параллель между подготовкой, экспертизой и командной работой в гонках и тем, как он помогает клиентам работать на международных рынках.

Кампанию запускают в преддверии Гран-при Сингапура Формулы-1, который пройдет с 9 по 11 октября. Сначала реклама появится в Сингапуре, а затем — в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

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