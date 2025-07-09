Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», за последний год количество вакансий для специалистов по организации мероприятий выросло на 29%, а предлагаемые зарплаты в этом сегменте увеличились на 50%. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Наибольший скачок зарплатных предложений зафиксирован среди фотографов — их доходы выросли на 58%, достигая 75 тыс. — 82 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Весенне-летний период традиционно становится пиком активности для event-индустрии из-за свадеб, выпускных и других торжеств. Это создает повышенный спрос на профессионалов, что объясняет не только рост числа вакансий, но и существенное увеличение зарплатных предложений.

Ведущие мероприятий теперь могут рассчитывать на 40% более высокий доход — в среднем от 50 тыс. до 85 тыс. руб. в месяц. При этом их фактический заработок зависит от опыта, популярности и количества проведенных событий.

Менеджеры по организации мероприятий с опытом до трех лет получают предложения в диапазоне 60 тыс.–80 тыс. руб., что на 17% выше прошлогодних показателей. Для руководящих позиций в event-отделах зарплаты могут быть в несколько раз выше.

Помимо фотографов и ведущих, растет спрос на видеооператоров (+20%) и визажистов (+6%). Аналитики связывают это с сезонным увеличением числа мероприятий.

Кандидаты также проявляют активность: количество откликов на вакансии ведущих выросло на 40%, а фотографов — на 11%. Летний сезон открывает широкие возможности как для специалистов, так и для работодателей, ищущих квалифицированные кадры в творческой сфере.