Несмотря на общую стагнацию рынка франчайзинга, сегмент продуктовой розницы демонстрирует значительный рост, выяснили аналитики «Авито Бизнес 360». Спрос на торговые франшизы в первом квартале 2025 года увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На эту категорию пришлось 26% всех запросов, что сделало ее самым быстрорастущим направлением. Подробности — в распоряжении «Инк.».

Средний размер паушального взноса для торговой франшизы — 550 тыс. руб. На втором месте — сфера услуг с долей 22% и средним взносом 400 тыс. руб. Топ-3 замыкает сфера производства (12% запросов и 250 тыс. руб. средним взносом. В начале прошлого года топ-3 выглядел иначе: лидерами были сферы общепита, ИТ и услуг.

Особый интерес предприниматели проявляют к франшизам крупных федеральных сетей. Согласно исследованию Infoline, в январе — марте 2025 года в России работало 14,2 тыс. франчайзинговых магазинов торговых сетей, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Лидером роста стала сеть «Около» (входит в X5 Group), увеличившая количество франчайзинговых точек на 62% — до 1,6 тыс.

В то же время эксперты Franshiza.ru отмечают смещение предпочтений в сторону продовольственного ретейла. Так, спрос на франшизы продуктовых магазинов, по их данным, растет, тогда как интерес к непродовольственным форматам снижается. Например, открытие франшиз магазинов одежды стало на 35,3% менее популярным, а электроники — на 31,3%.

Ольга Сумишевская, партнер консалтинговой компании One Story, объясняет такой тренд тем, что крупным ретейлерам все сложнее поддерживать прежние темпы органического роста. Развитие франчайзинга становится для них стратегическим направлением. По прогнозам эксперта, в ближайшие годы число франчайзинговых магазинов может ежегодно увеличиваться на 12–15%.

Однако высокие входные барьеры могут сдерживать развитие сегмента. Например, открытие франшизы «Пятерочки» требует инвестиций около 20 млн руб., включая паушальный взнос в 500 тыс. руб. Для сравнения, запуск пункта выдачи заказов обходится в 200–250 тыс. руб. При этом сроки окупаемости продуктовых франшиз увеличились с 12–15 до 18–24 месяцев.

Аналитики отмечают, что франчайзинг в продуктовой рознице привлекает не только новых предпринимателей, но и владельцев несетевых магазинов, которые присоединяются к крупным брендам. Основная активность сосредоточена в сегментах супермаркетов и магазинов у дома.

Юрий Михайличенко из Российской ассоциации франчайзинга добавляет, что франшизы продуктовых магазинов могут рассматриваться как альтернатива выходу на рынок общественного питания. В то же время популярность традиционных франшиз, таких как ПВЗ, снижается из-за растущей конкуренции и ужесточения требований.