Спрос на бизнес-образование в России увеличивается, к 2030 году число слушателей профильных курсов вырастет до 567 тыс. человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование РАНХиГС и «Сберуниверситета». Пандемия, цифровизация, развитие ИИ, санкции, уход иностранных менеджеров и дефицит кадров вызвали кризис лидерства, требующий новых навыков.

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Опрос 476 руководителей, 78 компаний и 30 образовательных организаций показал, что в 2024 году обучалось 449 тыс. человек, в 2025 году ожидается 462 тыс. Средний возраст руководителей растет: к 2030 году 75,5% будут старше 40 лет, что усиливает спрос на программы для опытных специалистов и концепцию пожизненного обучения.

Программы MBA ориентированы на управленцев среднего и высшего звена (37% и 36% программ), 18% — на линейных руководителей, 9% — на собственников бизнеса.

Популярны программы по стратегическому менеджменту (34% от всех курсов), управлению финансами (32%), персоналом (31%), гибким навыкам (29%), маркетингу (23%), цифровой трансформации (15%) и аналитике данных (9%).

Компании отправляют сотрудников на обучение для повышения эффективности (81%) и компетенций (65%), тогда как руководители стремятся к профессиональному росту (79%) и улучшению благосостояния (59%).

Большинство респондентов готовы выделять на краткосрочные программы бизнес-образования около 100 тыс. руб. в год, каждый десятый — свыше 200 тыс. руб. в год. Если речь идет о более длительной программе, то руководители линейного уровня готовы платить до 400 тыс. руб., остальные категории руководителей (собственники предприятий малого и среднего бизнеса, руководители высшего и среднего звена) — до 1 млн руб.